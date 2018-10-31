Сумки с деньгами и заговор с целью теракта: подробности тайной операции Ирана в Европе

Одним солнечным днем в конце июня эмигрант из Ирана по имени Амир Саадуни (Amir Saadouni) встретился на террасе одного кафе в Люксембурге с агентом иранской разведки, которого он знал только по имени Даниэль и который много лет платил ему за то, чтобы г-н Саадуни шпионил за группой, базирующейся во Франции и выступающей против режима в Тегеране.





По словам источников, знакомых с ситуацией, Даниэль сообщил, что только сбора информации «нам недостаточно». Агент иранской разведки передал г-ну Саадуни и его супруге взрывное устройство, которое они должны были привести в действие во время ежегодной конференции, которую упомянутая выше группа должна была провести 30 июня и на которой должен был выступить сторонник президента Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani).





Европейские службы безопасности, действовавшие по наводке израильской разведки, пристально наблюдали за развитием ситуации. Бельгийские власти сообщили, что они остановили г-на Саадуни и его жену в тот момент, когда они направлялись к месту проведения конференции недалеко от Парижа, и обнаружили при них устройство, содержавшее около 500 граммов перекиси ацетона — мощного взрывчатого вещества.









Немецкая полиция арестовала агента иранской разведки в нескольких милях от границы Австрии, где он работал в качестве дипломата иранского посольства и где он мог бы воспользоваться своим дипломатическим статусом, чтобы избежать преследований со стороны властей.





Готовящийся теракт удалось предотвратить в критический для дипломатии момент — спустя месяц после выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки. Теперь президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются спасти это соглашение. 5 ноября администрация Трампа должна будет ввести новые санкции против Ирана — самые жесткие санкции, когда-либо касавшиеся иранского нефтяного сектора.





Информация о том, что агент иранской разведки пытался организовать теракт на французской земле, ставит под угрозу попытки Европы спасти иранское ядерное соглашение. Чиновники США и Израиля, вынуждающие Европу порвать связи с Тегераном, называют этот эпизод одной из причин, по которым г-ну Макрону и другим лидерам необходимо прекратить поддерживать это соглашение.





Во вторник, 30 октября, Дания объявила о том, что ей удалось сорвать операцию иранских спецслужб, намеревавшихся убить диссидента, что стало еще одним поводом для того, чтобы Европа ужесточила свои позиции по отношению к Тегерану. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не имеет никакого отношения к этому делу.





Этот рассказ о предполагаемом заговоре с целью совершения теракта основан на информации, предоставленной европейскими чиновниками, а также людьми, близко знакомыми с г-ном Саадуни и его супругой Насиме Наами. Адвокат агента иранской разведки Ассадолла Ассади (Assadollah Assadi) отказался прокомментировать ситуацию.





Иранское правительство не отреагировало на нашу просьбу дать комментарии. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф (Javad Zarif) заявил, что этот заговор — дело рук международных противников Ирана, пытающихся вбить клин между Тегераном и Западом.





Учитывая роль Франции в попытках спасти иранское соглашение, некоторые европейские чиновники посчитали, что этот предполагаемый заговор мог быть операцией под чужими флагами. Но французские власти сообщили, что, как им удалось выяснить, за этой операцией стоял высокопоставленный чиновник иранского разведывательного министерства — Саид Хашеми Могадам (Saeid Hashemi Moghadam).





Чиновники и аналитики выражают обеспокоенность тем, что этот инцидент ознаменовал собой рост степени готовности Ирана прибегать к тайным насильственным операциям на Западе — спустя много лет относительной сдержанности — теперь, когда дипломатические переговоры с США не приносят никаких результатов.





«Они почувствовали, что с них были сняты ограничения», — сказал Брюс Ридель (Bruce Riedel), старший научный сотрудник Брукингского института и бывший чиновник Центрального разведывательного агентства, Белого дома и Пентагона.









Иранское правительство и та группа, которая должна была стать жертвой готовящегося теракта — Организация моджахедов иранского народа или Муджахедин-э Халк — были врагами со времен Исламской революции 1979 года.





Эта организация была одной из тех фракций, которые боролись за власть, и после того, как они проиграли в кровавой борьбе силам, верным аятолла Рухолла Хомейни, им пришлось покинуть страну, хотя у них все же остались тайные сторонники внутри Ирана.





Правительство США считало членов Муджахедин-э Халк террористами с 1997 по 2012 годы, когда администрация исключила ее из списка террористических организаций.





38-летний г-н Саадуни получил политическое убежище в Бельгии как член Муджахедин-э Халк после того, как он уехал из Ирана примерно 10 лет назад. Он быстро освоился на Западе, стал интересоваться рок-музыкой и одеваться во все черное, как рассказывали те, кто был с ним знаком. Его любимыми группами были Rammstein и Pink Floyd.





Благодаря интернету у него завязались отношения с г-жой Наами, которая работала в бассейне в Иране. Позже г-жа Наами приехала в Бельгию и вышла замуж за г-на Саадуни.





Несколько лет назад г-н Ассади — под вымышленным именем Даниэль — подошел к г-ну Саадуни и сообщил ему, что он является агентом иранской разведки и собирает информацию о Муджахедин-э Халк.





Хотя г-н Ассади занимал непонятную должность «третьего советника в иранском посольстве в Вене», по словам французских чиновников, он работал на иранское разведывательное министерство, которое контролируется убежденными консерваторами и которое зачастую получает приказы непосредственно от верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи.





Г-н Ассади был готов платить тысячи евро за разведданные, о чем сообщил человек, знакомый с г-ном Саадуни, и угрожал причинить массу неприятностей членам семьи г-на Саадуни, оставшимся в Иране, в том случае, если тот откажется.





Начиная с 2014 года г-н Саадуни и г-жа Наами регулярно посещали собрания Муджахедин-э Халк и регулярно передавали информацию г-ну Ассади, встречаясь с ним в разных европейских городах. Хотя источником информации был г-н Саадуни, г-н Ассади требовал, чтобы г-жа Наами везде сопровождала его.





Иногда они ездили в Вену и встречались с г-ном Ассади в поезде, совершив предварительно множество пересадок, чтобы убедиться, что за ними нет слежки, о чем рассказали знакомые супружеской пары. Г-н Саадуни передавал собранную информацию, получал от г-на Ассади новые указания и уходил с сумками, набитыми деньгами.





Эти деньги позволяли супругам вести очень комфортную жизнь. Г-н Саадуни работал в довольно странных местах, а г-жа Наами работала в прачечной. Когда несколько лет назад супруги отдалились друг от друга, они смогли позволить себе жить отдельно, имея собственные квартиры и автомобили. Ранее в этом году г-н Саадуни заплатил более 400 евро за билет, чтобы послушать Роджера Уотерса (Roger Waters) из Pink Floyd в Антверпене.





По мнению г-на Саадуни, у г-на Ассади есть множество агентов внутри Муджахедин-э Халк. Расспрашивая его о собраниях Муджахедин-э Халк, г-н Ассади показывал ему фотографии людей, которые, по его словам, присутствовали на тех собраниях, хотя г-н Саадуни о них не упоминал.





Представитель Муджахедин-э Халк Шахин Гобади (Shahin Gobadi) сообщил, что г-н Саадуни и г-жа Наами были сторонниками этой группы, хотя и не входили в число самых преданных ее членов.





По приказу г-на Ассади супруги стали регулярно участвовать в ежегодных собраниях иранских оппозиционных группировок, которые организовывала Муджахедин-э Халк недалеко от Парижа. На этих собраниях часто выступали бывшие американские и европейские чиновники, придерживающиеся жесткой позиции в отношении Ирана, в том числе г-н Джулиани и Джон Болтон (John Bolton).





Теперь они являются членами ближайшего окружения г-на Трампа, и г-н Болтон занимает должность советника по вопросам национальной безопасности.





«Уверен, иранцы испытывают серьезное беспокойство, когда видят, что Джулиани, Болтон и другие открыто поддерживают группу Муджахедин-э Халк», — сказал г-н Ридель.









В этом году иранский режим столкнулся с массовыми протестами, в разжигании которых он обвиняет Муджахедин-э Халк, о чем сообщили представители этой группы.





За несколько дней до конференции 30 июня г-н Ассади вызвал г-на Саадуни и г-жу Наами в Люксембург.





Г-н Ассади положил пакет в сумку г-жи Наами, о чем рассказали знакомые этой пары. По их словам, супруги позже сообщили следователям, что г-н Ассади объяснил им, что внутри пакета было устройство, похожее на петарду, которое издаст громкий и резкий звук, но никому не причинит вреда.