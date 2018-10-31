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Власти хотят создать Национальное агентство по водоснабжению и водоотведению. Вода сразу станет чище?

01.11.2018 15:05 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 31 октября на совместном заседании палат Национального собрания Республики Беларусь.

"Правительством проработан вопрос о создании национального агентства по водоснабжению и водоотведению и внесению изменений и дополнений в закон по вопросам питьевого водоснабжения", - отметил Владимир Кухарев.

Агентству предлагается координировать повышение качества услуг потребителям, а также привлечение инвестиций и международных займов в этой сфере.

Правительство достигло договоренностей с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении финансовых средств на строительство в Беларуси новых станций обезжелезивания. Готовятся необходимые документы для их реализации. 


На завершающей стадии согласования - нормативный правовой акт о тепловой модернизации жилья, согласно которому ее будут финансировать с привлечением средств граждан. Решение о необходимости тепловой модернизации будет приниматься самими жильцами, уточнил вице-премьер.

 
 
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 31 октября на совместном заседании палат Национального собрания Республики Беларусь.
 
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