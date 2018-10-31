Власти хотят создать Национальное агентство по водоснабжению и водоотведению. Вода сразу станет чище?

"Правительством проработан вопрос о создании национального агентства по водоснабжению и водоотведению и внесению изменений и дополнений в закон по вопросам питьевого водоснабжения", - отметил Владимир Кухарев.





Агентству предлагается координировать повышение качества услуг потребителям, а также привлечение инвестиций и международных займов в этой сфере.





Правительство достигло договоренностей с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении финансовых средств на строительство в Беларуси новых станций обезжелезивания. Готовятся необходимые документы для их реализации.









На завершающей стадии согласования - нормативный правовой акт о тепловой модернизации жилья, согласно которому ее будут финансировать с привлечением средств граждан. Решение о необходимости тепловой модернизации будет приниматься самими жильцами, уточнил вице-премьер.