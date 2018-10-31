Смотритель кладбища требовал денег за бесплатные участки для захоронения

Установлено, что смотритель кладбища КДПУП «Жилищник Минщины» Ш. в 2016-2017 годах, действуя из корыстных соображений, путем обмана – под предлогом платы за выделение земельного участка для захоронения умерших на кладбище «Заславль-2», требовал и получал деньги от их родственников, в то время как такие участки выделялись безвозмездно.





В частности, обвиняемый в ноябре 2016 года мошенническим путем завладел 60 рублями пенсионерки, которые якобы были необходимы для платы за выделение участков под захоронение ее мужа и ее самой в будущем.





Он же, действуя по прежней схеме, в январе 2017 года противоправным путем получил 130 рублей от Б., которому дополнительно обещал оказание услуг по облагораживанию «выделенного» участка. Взятые на себя обязательства Ш. изначально не намеревался выполнять.













Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств по делу, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.





Уголовное дело находилось в производстве Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси.





Примененную к Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.





В настоящее время обвиняемый уже отбывает наказание в виде лишения свободы за получение в 2016-2017 годах взяток по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса.



