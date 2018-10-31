Авария ракеты-носителя "Союз" в октябре произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, сообщил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Москве. Это привело к тому, что боковой блок пробил топливный бак.





Исполняющий обязанности гендиректора ЦНИИмаш Николай Севастьянов уточнил, что деформация датчика, спровоцировавшая аварию, была допущена при сборке ракеты на космодроме Байконур: "Это доказано, подтверждено документально, что это произошло именно по вине этого датчика и это могло произойти только при сборке пакета на космодроме "Байконур".









"Мы также исключили возможное повреждение датчика при падении. Однозначно установлено, что единственным местом, где это могло быть - это при сборке пакета на космодроме Байконур", - добавил Скоробогатов.





Заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности "Роскосмоса" Александр Лопатин сказал, что конкретного виновника определят правоохранительные органы.





По словам Скоробогатова, дефектный датчик могут иметь еще два "Союза": "Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет. Таких у нас оказалось две".





Одна из ракет проходит завершение подготовки в Гвианском центре, вторая - на космодроме Байконур. Обе ракеты разберут и перепроверят. А сборщиков ракет-носителей "Союз" отправят на дополнительную переаттестацию, сказал гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.





Накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что крушение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" 11 октября произошло из-за нештатной работы датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени. При этом он не уточнил, что стало причиной нештатной работы датчика.













Авария "Союза"





Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была доставить новый экипаж к Международной космической станции (МКС), произошла вскоре после старта с космодрома Байконур.





На борту корабля находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Система аварийного спасения отстрелила корабль от аварийного носителя, спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился в Казахстане.





Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.





Обломки корабля упали в 30-50 км от казахстанского города Жезказган.





Из-за аварии, как сообщал Интерфакс, были приостановлены пилотируемые и непилотируемые пуски "Союзов". В частности, были отменены запуски 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру.





Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" со ссылкой на видеозапись старта "Союза" говорил, что блок первой ступени ракеты коснулся второй ступени, но причины этого были неизвестны.





Какие были версии





О том, что к аварии могли привести нарушения при сборке ракеты на Байконуре, ранее сообщали СМИ со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли.





В частности, газета "Коммерсант" писала, что причиной аварии стали действия рабочих при подготовке ракеты к запуску. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак", - говорил источник издания.





Источники агентства Интерфакс также говорили, что при сборке могли повредить датчик на одном из боковых блоков, что привело к неоткрытию крышки реактивного сопла. А РИА Новости писали, что сборщики на Байконуре якобы с силой соединяли боковой блок ракеты с центральным и погнули один из двух выступов крепления.





В "Роскосмосе" версию о повреждении ракеты во время сборки назвали "слухами и домыслами".