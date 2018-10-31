В ожидании обвала: что будет с рублем к Новому году

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Курс национальной валюты существенно зависит от необходимости обслуживания экспортерами своих внешних обязательств, отмечают эксперты, опрошенные, валютный стратег ГК TeleTrade, уверен, что скупка банками и компаниями валюты на внутреннем рынке для последующего погашения внешнего долга — не самый сильный удар по рублю.говорит Егоров.По его словам, исход этих двух событий и определит вектор валютного курса до конца года. Возможны два базовых сценария. Первый —в Париже и на саммите G20.— считает эксперт.Второй сценарий — слабые санкции или их отсутствие и конструктивная встреча президентов США и РФ.— прогнозирует Егоров.На курс российской валюты до конца года будет влиять целый ряд как позитивных, так и негативных факторов, отмечает, аналитик компании «ФинИст». И декабрьские выплаты частных компаний по внешнему долгу — только один из них.Факторы, поддерживающие курс рубля: снижение темпов укрепления доллара США на международном валютном рынке, связанное, в первую очередь с фиксацией прибыли по ранее открытым длинным позициям и недавней коррекцией на американских фондовых площадках.— говорит Перекальский.Но, по его мнению, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось.Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. Например, «адские санкции» со стороны США.— резюмирует Перекальский.Это же относится и к валютной паре евро-рубль. Наблюдаемая сейчас «сила» рубля вызвана исключительно кратковременными «сезонными» факторами и временной слабостью американской и единой европейской валют.— прогнозирует Перекальский.Главный удар по рублю уже произошел: в третьем квартале объем платежей по внешнему долгу оказался на 13 млрд выше, чем ожидалось, что и стало одной из основных причин снижения курса рубля, возражает, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.Он считает, чтоКак отмечает Мащенко, сейчас валютная выручка экспортеров поддерживает равновесие и позволяет нивелировать негатив от вывода капитала из страны нерезидентами, ожидающими ввода очередного раунда санкций. Тем не менее, такие события, как рост буровой активности в США и готовность Саудовской Аравии нарастить добычу, в совокупности с потенциальными проблемами в экономике главного потребителя нефти — КНР — рискуют привести к излишку на сырьевом рынке, что может крайне негативно отразиться на стоимости топлива.— резюмирует эксперт.