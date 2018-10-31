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"Чистая провокация". Задержан бизнесмен Аркадий Израилевич

01.11.2018 15:06 — Разное | UDF  
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Фото: ok.ru
Силовики задержали известного минского бизнесмена Аркадия Израилевича. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источники. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки.

«Аркаши стало слишком много [в информационном поле]. А когда у тебя еще много недоброжелателей…» — констатировал знакомый бизнесмена. Еще один собеседник надеется, что завтра «[по истечении 72 часов] Аркадий Львович окажется на свободе», потому что была «чистая провокация». «Никто взятки не давал. Это неправда. Была подставная риелтор», — утверждает он.

Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске. Израилевич входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».

Несколько лет назад бизнесмен схлестнулся с минскими чиновниками, завернувшими его инвестпроекты. В частности, речь шла про строительство на месте подстанции № 9 «Городской станции скорой медицинской помощи» на ул. Красноармейской, 16а административно-общественного комплекса и культурно-развлекательного центра Park Avenue на берегу Свислочи на улице Пулихова.

Однако большую известность он приобрел в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана «Поедем поедим», который открылся в Куропатах. Бизнесмен подал в суд на газету «Новы час», которая написала, что он якобы является конечным бенефициаром этого заведения. Но проиграл процесс. Прокуратура Советского района Минска сначала направила апелляционный протест на решение суда, но достаточно быстро его отозвала.

Аркадий Израилевич не ответил на вопросы в мессенджерах. Получить комментарий в силовых ведомствах не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики задержали известного минского бизнесмена Аркадия Израилевича.
 
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Светлы шлях
Единство
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