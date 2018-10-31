Тревожное затишье на белорусской бирже

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В частности, курс доллара просел на 0,0005 рубля - до 2,1191 BYN/USD.Курс евро прибавил 0,0020 рубля - до 2,4085 BYN/EUR.Курс российского рубля снизился всего на 0,0003 рубля - до 3,2305 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 1 ноября стоимость валютной корзины осталась на прежнем уровне.