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Тревожное затишье на белорусской бирже

01.11.2018 14:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Валютные торги 1 ноября завершились незначительными изменениями курсов основных валют.

В частности, курс доллара просел на 0,0005 рубля - до 2,1191 BYN/USD.

Курс евро прибавил 0,0020 рубля - до 2,4085 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0003 рубля - до 3,2305 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 1 ноября стоимость валютной корзины осталась на прежнем уровне.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первые ноябрьские торги завершились незначительными изменениями курсов основных валют.
 
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