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Тревожное затишье на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара просел на 0,0005 рубля - до 2,1191 BYN/USD.
Курс евро прибавил 0,0020 рубля - до 2,4085 BYN/EUR.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0003 рубля - до 3,2305 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 1 ноября стоимость валютной корзины осталась на прежнем уровне.
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Первые ноябрьские торги завершились незначительными изменениями курсов основных валют.
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