Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?



Фото: president.gov.by

Владимир Шульга

Фото: ctv.by

«Я проверю все предприятия. То, что вы провалили эту работу по разным причинам, больше субъективным, и мы трижды, четырежды переносили сроки, – это факт. Потому что бардак в ведомстве. Так не работают. Поэтому я еще буду думать, как с вами в этом плане разбираться».

Владимир Семашко





Фото: mazyr.by

«Если у вас будут малейшие подозрения по председателю концерна, по Батуре, по Семашко – немедленно включайте их в уголовное дело».

Михаил Мясникович





Фото: TUT.BY

Андрей Кобяков

Фото: dneprovec.by

«Приехали сюда как наблюдатели. Поэтому готовьте проект указа об освобождении Тура (замглавы Администрации президента) от занимаемой должности. По Кобякову – строгий выговор с последним предупреждением».

Александр Лукашенко





Фото: president.gov.by

«Конечно, идея о том, что нужно экспортировать не круглый лес, а произведенный из древесины товар с высокой добавленной стоимостью, это абсолютно правильная идея».

«Я за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники».

«У нас не было опыта проведения единомоментно столь масштабной модернизации».

«Я практически штурмом предлагаю взять эту высоту. И на деревообработке мы научим и других, как надо работать и относиться к делу».

«Это просто отговорки, сказки. Какие полтора-два года? Это расхлябанность и разболтанность».

— рассказал, сообщает TUT.BY.В целом деревообработка только в прошлом году выбралась на рентабельность после модернизации.— заключил Румас.Премьер никаких фамилий не назвал, ноперечисляет имена тех высокопоставленных чиновников, к кому, прежде всего, можно отнести его упрек.Чиновник долгое время (с 2004 года) тихо и спокойно руководил концерном «Беллесбумпром» (должность равная министру), но когда наступило время проявить себя в модернизации, все пошло наперекосяк.В 2012-мподвергся критике со стороныДумал руководитель страны недолго: Шульгу отправили директором «Ивацевичдрева». Спустя два года он бодро отчитывался об успешно проведенной работе, а Лукашенко называл егоНо в 2017-м КГБ задержал Шульгу по подозрению в коррупции. Недавно прокурор запросила для бывшего чиновника 5 лет.Первый вице-премьер был главным куратором модернизации в деревообработке и не раз мог лишиться поста за разные провалы в ее проведении. Во время знаменитого разноса на «Борисовдреве» в 2013 году Лукашенко заявил правоохранителям:В следующем году руководитель страны угрожал направитьвместе сна работу на «Витебскдрев».В последствии Лукашенко не раз требовал от вице-премьера отчитаться о модернизации, но тот сумел проработать в правительстве до нынешнего года, пока не был отправлен в отставку в связи с приходом новой верхушки по главе с Румасом.Чиновник руководил правительством с конца 2010 года по конец 2014-го – то есть как раз в тот период, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий шла наиболее активно. Лукашенко не раз публично критиковал Мясниковича за буксующие преобразования.– говорил Лукашенко в конце 2012-го.Спустя полтора года руководитель страны поинтересовался у Мясниковича о причинах невыполнения обещанного и не исключил возможность его перевода на работу на «Витебскдрев».После ухода с поста премьер-министра Мясникович возглавил Совет Республики. 68-летний чиновник остается на этой церемониальной должности до сих пор.Чиновник подхватил знамя Мясниковича в 2014 году, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий была уже на завершающих этапах. Но он отвечал за нее и до этого, возглавляя Администрацию президента.был в числе тех, кто попал под огонь критики Лукашенко при его посещении «Борисовдрева» в 2013-м:В качестве премьера чиновник запомнился констатацией факта, что эффекта от модернизации пока нет. Уволили Кобякова с высокой должности только в августе текущего года: за «пофигизм», проявленный по отношению к Оршанскому району.Вспоминая прошлое, Румас отметил:Это выглядит реверансом в сторону Лукашенко, который много раз озвучивал названную мысль. Но все остальные слова нового премьера звучат против руководителя страны.А ведь это Лукашенко напрягает чиновников незнакомыми им задачами.А кто поставил эту задачу? Лично сам Лукашенко. Более того, это регулярно подгонял чиновников со сроками модернизации деревообрабатывающей отрасли и требовал завершить ее в сжатые сроки.Из заявлений Лукашенко:После нагоняев со стороны Лукашенко модернизацию провели так, что о перспективах возврата вложенного миллиарда евро сегодня уже и не вспоминают.