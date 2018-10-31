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Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

01.11.2018 14:48 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Новый премьер то ли постеснялся, то ли побоялся перечислить имена бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Кого же он имел в виду?

«При модернизации деревообработки были допущены определенные ошибки в связи с тем, что у нас не было опыта проведения единомоментно столь масштабной модернизации и где-то компетенции работников, которые стояли во главе модернизации, тоже оставляли желать лучшего», — рассказал Сергей Румас, сообщает TUT.BY.

В целом деревообработка только в прошлом году выбралась на рентабельность после модернизации.

«Я за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники. Бизнесмены лучше разбираются в рисках, рискуют своими деньгами и, как правило, их проекты более успешны», — заключил Румас.

Премьер никаких фамилий не назвал, но UDF.BY перечисляет имена тех высокопоставленных чиновников, к кому, прежде всего, можно отнести его упрек.


Владимир Шульга

Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

Фото: ctv.by

Чиновник долгое время (с 2004 года) тихо и спокойно руководил концерном «Беллесбумпром» (должность равная министру), но когда наступило время проявить себя в модернизации, все пошло наперекосяк.

В 2012-м Владимир Шульга подвергся критике со стороны Александра Лукашенко:

«Я проверю все предприятия. То, что вы провалили эту работу по разным причинам, больше субъективным, и мы трижды, четырежды переносили сроки, – это факт. Потому что бардак в ведомстве. Так не работают. Поэтому я еще буду думать, как с вами в этом плане разбираться».


Думал руководитель страны недолго: Шульгу отправили директором «Ивацевичдрева». Спустя два года он бодро отчитывался об успешно проведенной работе, а Лукашенко называл его «опытным человеком».

Но в 2017-м КГБ задержал Шульгу по подозрению в коррупции. Недавно прокурор запросила для бывшего чиновника 5 лет.


Владимир Семашко

Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

Фото: mazyr.by

Первый вице-премьер был главным куратором модернизации в деревообработке и не раз мог лишиться поста за разные провалы в ее проведении. Во время знаменитого разноса на «Борисовдреве» в 2013 году Лукашенко заявил правоохранителям:

«Если у вас будут малейшие подозрения по председателю концерна, по Батуре, по Семашко – немедленно включайте их в уголовное дело».


В следующем году руководитель страны угрожал направить Владимира Семашко вместе с Михаилом Мясниковичем на работу на «Витебскдрев».

В последствии Лукашенко не раз требовал от вице-премьера отчитаться о модернизации, но тот сумел проработать в правительстве до нынешнего года, пока не был отправлен в отставку в связи с приходом новой верхушки по главе с Румасом.


Михаил Мясникович

Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

Фото: TUT.BY

Чиновник руководил правительством с конца 2010 года по конец 2014-го – то есть как раз в тот период, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий шла наиболее активно. Лукашенко не раз публично критиковал Мясниковича за буксующие преобразования.

«Я крайне недоволен работой правительства по модернизации деревообрабатывающих предприятий и советую навести на старых предприятиях порядок», – говорил Лукашенко в конце 2012-го.

Спустя полтора года руководитель страны поинтересовался у Мясниковича о причинах невыполнения обещанного и не исключил возможность его перевода на работу на «Витебскдрев».

После ухода с поста премьер-министра Мясникович возглавил Совет Республики. 68-летний чиновник остается на этой церемониальной должности до сих пор.


Андрей Кобяков

Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

Фото: dneprovec.by

Чиновник подхватил знамя Мясниковича в 2014 году, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий была уже на завершающих этапах. Но он отвечал за нее и до этого, возглавляя Администрацию президента.

Андрей Кобяков был в числе тех, кто попал под огонь критики Лукашенко при его посещении «Борисовдрева» в 2013-м:

«Приехали сюда как наблюдатели. Поэтому готовьте проект указа об освобождении Тура (замглавы Администрации президента) от занимаемой должности. По Кобякову – строгий выговор с последним предупреждением».


В качестве премьера чиновник запомнился констатацией факта, что эффекта от модернизации пока нет. Уволили Кобякова с высокой должности только в августе текущего года: за «пофигизм», проявленный по отношению к Оршанскому району.


Александр Лукашенко

Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?

Фото: president.gov.by

Вспоминая прошлое, Румас отметил:

«Конечно, идея о том, что нужно экспортировать не круглый лес, а произведенный из древесины товар с высокой добавленной стоимостью, это абсолютно правильная идея».


Это выглядит реверансом в сторону Лукашенко, который много раз озвучивал названную мысль. Но все остальные слова нового премьера звучат против руководителя страны.

«Я за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники».


А ведь это Лукашенко напрягает чиновников незнакомыми им задачами.

«У нас не было опыта проведения единомоментно столь масштабной модернизации».


А кто поставил эту задачу? Лично сам Лукашенко. Более того, это регулярно подгонял чиновников со сроками модернизации деревообрабатывающей отрасли и требовал завершить ее в сжатые сроки.

Из заявлений Лукашенко:

«Я практически штурмом предлагаю взять эту высоту. И на деревообработке мы научим и других, как надо работать и относиться к делу».


«Это просто отговорки, сказки. Какие полтора-два года? Это расхлябанность и разболтанность».


После нагоняев со стороны Лукашенко модернизацию провели так, что о перспективах возврата вложенного миллиарда евро сегодня уже и не вспоминают.

 
 
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