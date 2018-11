Тысячи работников Google по всему миру вышли на забастовку

В конце октября Google попал в серьёзный скандал. В The New York Times опубликовали расследование , где утверждалось, что компания недостаточно строга с топ-менеджерами, которых уличили в сексуальных домогательствах. Руководство Google с этим не согласно, но сотрудники тоже недовольны политикой компании в этом вопросе, поэтому и вышли на забастовку.

Организаторы забастовки призвали всех покинуть свои рабочие места в 11:10 по местному времени. Сотни и тысячи людей выходят на улицы перед своим офисом. Первыми начали забастовку сотрудники в Сингапуре. Позже к ним присоединились работники офисов Google в Токио, Берлине, Лондоне, Цюрихе и Дублине. Организаторы создали аккаунт в твиттере @GoogleWalkout , где сообщают о происходящем. Твиты про забастовку объединены хештегом #googlewalkout .

First #GoogleWalkout photo coming straight from our office in Singapore where it's 11/1 just after 12p! pic.twitter.com/Ctv3xLE0aH

Решение приняли после публикации расследования в The New York Times, в которой Google обвинили в слишком мягком отношении к случаям домогательств среди её сотрудников. В пример приводят создателя Android Энди Рубина − его уволили с выплатой большого выходного пособия (говорят о сумме в 90 миллионов долларов), при этом никак не объявив об инциденте публично.

Также говорят о руководителе исследовательской лаборатории Google X Ричарда ДеВаула, которого обвинили в домогательствах в 2013 году, но он остался работать и уволился только на этой неделе из-за скандала.

В ответ генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил , что за три года компания уволила 48 сотрудников из-за домогательств − и без выходного пособия.

Great to see so many Googlers strike in Dublin for #googlewalkout , supporting women and refusing to toe the line of injustice. Kudos to @clairewaves for speaking out about this! pic.twitter.com/iPLZz4ZgAu