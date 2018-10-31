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Тысячи работников Google по всему миру вышли на забастовку
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В конце октября Google попал в серьёзный скандал. В The New York Times опубликовали
Организаторы забастовки призвали всех покинуть свои рабочие места в 11:10 по местному времени. Сотни и тысячи людей выходят на улицы перед своим офисом. Первыми начали забастовку сотрудники в Сингапуре. Позже к ним присоединились работники офисов Google в Токио, Берлине, Лондоне, Цюрихе и Дублине. Организаторы создали аккаунт в твиттере
Почему они устроили забастовку
Решение приняли после публикации
Также говорят о руководителе исследовательской лаборатории Google X Ричарда ДеВаула, которого обвинили в домогательствах в 2013 году, но он остался работать и уволился только на этой неделе из-за скандала.
В ответ генеральный директор Google Сундар Пичаи
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