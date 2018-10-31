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Тысячи работников Google по всему миру вышли на забастовку

01.11.2018 15:25 — Разное | KYKY  
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В конце октября Google попал в серьёзный скандал. В The New York Times опубликовали расследование, где утверждалось, что компания недостаточно строга с топ-менеджерами, которых уличили в сексуальных домогательствах. Руководство Google с этим не согласно, но сотрудники тоже недовольны политикой компании в этом вопросе, поэтому и вышли на забастовку.

Организаторы забастовки призвали всех покинуть свои рабочие места в 11:10 по местному времени. Сотни и тысячи людей выходят на улицы перед своим офисом. Первыми начали забастовку сотрудники в Сингапуре. Позже к ним присоединились работники офисов Google в Токио, Берлине, Лондоне, Цюрихе и Дублине. Организаторы создали аккаунт в твиттере @GoogleWalkout, где сообщают о происходящем. Твиты про забастовку объединены хештегом #googlewalkout.

Почему они устроили забастовку

Решение приняли после публикации расследования в The New York Times, в которой Google обвинили в слишком мягком отношении к случаям домогательств среди её сотрудников. В пример приводят создателя Android Энди Рубина − его уволили с выплатой большого выходного пособия (говорят о сумме в 90 миллионов долларов), при этом никак не объявив об инциденте публично. 

Также говорят о руководителе исследовательской лаборатории Google X Ричарда ДеВаула, которого обвинили в домогательствах в 2013 году, но он остался работать и уволился только на этой неделе из-за скандала. 

В ответ генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что за три года компания уволила 48 сотрудников из-за домогательств − и без выходного пособия.

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