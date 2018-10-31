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Погода в выходные: до 14 градусов тепла и кратковременные дожди

01.11.2018 14:52 — Разное | Интерфакс  
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2 ноября ночью погоду Беларуси будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в теплой и влажной воздушной массе, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная - в середине дня +7..+13°С, по юго-западу республики +14..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

3 ноября погоду обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +8..+14°С.

4 ноября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-восточной половине республики сохранится влияние фронтального раздела. Ночью по юго-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-востоку до +9°С, максимальная - днем +6..+12°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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2 ноября ночью погоду Беларуси будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в теплой и влажной воздушной массе, днем скажется влияние...
 
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