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Минск призывает к скорейшему разрешению конфликта в Украине – МИД

01.11.2018 14:37 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь призывает к  скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины.

"Что касается Беларуси, вчера глава белорусского государства очень четко заявил на сей счет, что мы готовы  сделать все возможное, чтобы как можно скорее воцарился мир на востоке Украины. И мы не приемлем каких-то теоретических рассуждений относительно того, что надо иметь стратегическое терпение, что все это в будущем само собой рассосется. Нет, это надо делать сейчас, немедленно",  - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в четверг в Минске.

Глава МИД отметил, что "мы были не против, чтобы он разрешился в Минске, и мы готовы сделать все, чтобы он решился в Минске". "Но в конечном итоге не важно, где это произойдет. Можно встретиться хоть в Антарктиде, но важно, чтобы было четкое понимание относительно того, что есть политическая воля к урегулированию этого конфликта, есть готовность всех вовлеченных сторон", - сказал министр.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, заявил, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно предпринять конкретные действия.

"По поводу Донбасса наговорили столько и было столько диалогов, что некоторых деловых людей подташнивает. Сегодня, чтобы не потерять темп, хотя какой там темп, чтобы добиться чего-то, нужен результат, хоть полшага, чтобы люди поверили, что там возможно что-то сделать", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь призывает к  скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины.
 
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