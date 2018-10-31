Минск призывает к скорейшему разрешению конфликта в Украине – МИД

Беларусь призывает к скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины.

"Что касается Беларуси, вчера глава белорусского государства очень четко заявил на сей счет, что мы готовы сделать все возможное, чтобы как можно скорее воцарился мир на востоке Украины. И мы не приемлем каких-то теоретических рассуждений относительно того, что надо иметь стратегическое терпение, что все это в будущем само собой рассосется. Нет, это надо делать сейчас, немедленно", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в четверг в Минске.

Глава МИД отметил, что "мы были не против, чтобы он разрешился в Минске, и мы готовы сделать все, чтобы он решился в Минске". "Но в конечном итоге не важно, где это произойдет. Можно встретиться хоть в Антарктиде, но важно, чтобы было четкое понимание относительно того, что есть политическая воля к урегулированию этого конфликта, есть готовность всех вовлеченных сторон", - сказал министр.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, заявил, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно предпринять конкретные действия.

"По поводу Донбасса наговорили столько и было столько диалогов, что некоторых деловых людей подташнивает. Сегодня, чтобы не потерять темп, хотя какой там темп, чтобы добиться чего-то, нужен результат, хоть полшага, чтобы люди поверили, что там возможно что-то сделать", - сказал он.