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Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера"

01.11.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
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Причиной крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестера» стала неисправность рулевого винта. Об этом сообщает Sky News.


Reuters

— Крушение вертолета… началось с существенной неисправности рулевого винта, — заявил ведущий следователь дела.

Авария произошла 28 октября после матча английской премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом». По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.

На борту находились владелец «Лестера» Вишай Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович.

 
 
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Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.
 
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