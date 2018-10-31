Причиной крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестера» стала неисправность рулевого винта. Об этом сообщает Sky News .



Reuters

— Крушение вертолета… началось с существенной неисправности рулевого винта, — заявил ведущий следователь дела.

Авария произошла 28 октября после матча английской премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом». По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.

На борту находились владелец «Лестера» Вишай Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович.