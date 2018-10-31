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Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера"
Причиной крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестера» стала неисправность рулевого винта. Об этом сообщает
— Крушение вертолета… началось с существенной неисправности рулевого винта, — заявил ведущий следователь дела.
На борту находились владелец «Лестера» Вишай Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович.
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Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.
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