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Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине
Новости Беларуси. Предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в восточных регионах Украины позитивно восприняты участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 31 октября Александр Лукашенко высказал возможность размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. Наша страна может взять на себя контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе.
Предложения, озвученные белорусским лидером, дадут новый импульс переговорному процессу – уверены эксперты.
Лассина Зербо, исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Австрия):
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:
Добавим, 1 ноября участники встречи обсудили вопросы контроля над вооружением, а также пути деэскалации региональных и глобальных конфликтов.
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Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине
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Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине
Новости Беларуси. Предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в восточных регионах Украины позитивно восприняты участниками встречи Основной группы...
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