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Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

01.11.2018 15:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в восточных регионах Украины позитивно восприняты участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

Напомним, 31 октября Александр Лукашенко высказал возможность размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. Наша страна может взять на себя контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе.

Предложения, озвученные белорусским лидером, дадут новый импульс переговорному процессу – уверены эксперты.

Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

Лассина Зербо, исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Австрия):
Минск – это хорошее место, чтобы поговорить на многие темы. Здесь мы можем услышать голоса экспертов Востока и Запада. Свободно обменяться мнениями, послушать и услышать друг друга. Именно здесь можно найти решения, которые будут способствовать стабильности и миру.

Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:
Очень существенно, что это мероприятие проходит здесь, в Минске. Это подтверждает центральное положение Беларуси в Европе. Это, конечно, дает дополнительные преимущества Минску как переговорной площадке и месту, где могут генерироваться новые, может быть нестандартные идеи.

Добавим, 1 ноября участники встречи обсудили вопросы контроля над вооружением, а также пути деэскалации региональных и глобальных конфликтов.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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