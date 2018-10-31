Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Президент Беларуси заявил 1 ноября на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана.









Касаясь двусторонних отношений, Александр Лукашенко обратил внимание, что это диалог близких государств. И Беларусь всегда будет придерживаться этой политики.

Отметим, что товарооборот между станами в 2018 году вырос почти на 45 % и превысил 600 миллионов долларов. По мнению Президента, эта цифра приличная, но можно достигнуть большего.



