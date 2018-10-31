|
Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки
Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Президент Беларуси заявил 1 ноября на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана.
Касаясь двусторонних отношений, Александр Лукашенко обратил внимание, что это диалог близких государств. И Беларусь всегда будет придерживаться этой политики.
Отметим, что товарооборот между станами в 2018 году вырос почти на 45 % и превысил 600 миллионов долларов. По мнению Президента, эта цифра приличная, но можно достигнуть большего.
Новости по теме
Единый список террористических организаций, программа до 2025 года, примирение Астаны и Бишкека: итоги саммита ОДКБ в Минске
Сергей Лавров о НАТО: «Они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором – либо вы с Россией, либо вы с Западом»
‡агрузка...
Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки
«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы
«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами
Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество
«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске
Пожар в порту Барселоны: погрузочный кран упал на контейнеры с опасными химикатами
Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки
Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)