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Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

01.11.2018 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Президент Беларуси заявил 1 ноября на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана.

Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

Касаясь двусторонних отношений, Александр Лукашенко обратил внимание, что это диалог близких государств. И Беларусь всегда будет придерживаться этой политики.

Отметим, что товарооборот между станами в 2018 году вырос почти на 45 % и превысил 600 миллионов долларов. По мнению Президента, эта цифра приличная, но можно достигнуть большего.

Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать...
 
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