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«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

01.11.2018 15:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Молдовы должен достичь полумиллиарда долларов, а сотрудничество необходимо развивать благодаря новым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу 1 ноября озвучил глава нашего государства на встрече с премьер-министром Молдовы.

Обсуждались двусторонние отношения, а также актуальная в эти дни тема безопасности в регионе.

Напомним, глава молдавского правительства прибыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции.

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Что касается двусторонних отношений, то наш товарооборот в последние годы составляет чуть более 220 миллионов долларов. Обе стороны видят потенциал. В Молдове также действуют более 60 наших представительств и дистрибьюторов. В основе белорусского экспорта – нефтепродукты, тракторы, лесоматериалы. Импорт – знаменитые молдавские вина и фрукты.

Впрочем, ранее стороны договорились сделать ставку на производственную кооперацию. В Кишиневе еще в 2012 году при помощи белорусов наладили сборку троллейбусов. Есть желание расширить ассортимент совместной продукции автобусами, мини-тракторами, оборудованием для АПК, молочными продуктами, детским питанием, строительными материалами.

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Кроме того, хотят увеличить поставки лекарств и наладить сотрудничество в строительстве дорог.  Объем вложений в общие проекты оценивают в 400 миллионов долларов.

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кроме обсуждения проблем в составе Основной группы Мюнхена, у вас есть возможность еще раз взглянуть на Беларусь, посмотреть, где мы недорабатываем, (это очень важно, особенно с точки зрения правительства) и, возможно, найти новые направления сотрудничества. Конечно, с Молдовой у нас сотрудничество давнее. Мы уже определились, по многим направлениям идет сотрудничество. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно (мы имеем такие возможности) и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют.

Мы, наконец, открыли рейс Кишинев-Минск. Я уверен, что это будет нормальный рейс, загруженный рейс. Наши люди туда с удовольствием будут туда летать, ваши будут приезжать, прилетать к нам. Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма и так далее. Это новое окно возможностей.

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Вот он – дополнительный проект, о котором мы с вами когда-то договаривались. Наконец-то мы его начали реализовывать. Желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли всё новые и новые направления сотрудничества. Любые наши контракты рентабельны, они выгодны и вам, и Беларуси. Мы покупаем то, что вы производите, а мы не производим. Вы нам здорово помогаете с семенами кукурузы. Благодаря вашим семенам, благодаря совместной работе там – это белорусско-молдавское предприятие – мы получаем семена очень важной для нас культуры.

Производство семян кукурузы, вообще кукурузы, силос кукурузы, сенаж – это основной корм для зимовки скота. Поэтому нашли мы хорошее направление сотрудничества. Мы не предъявляем друг к другу никаких предварительных условий. Мы воспринимаем Молдову такой, какой она есть. Понимаем вас с выбором ваших ориентиров. Вы понимаете нас, тоже не ставите никаких предварительных условий. У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Молдовы должен достичь полумиллиарда долларов, а сотрудничество необходимо развивать благодаря новым направлениям,...
 
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