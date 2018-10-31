ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

01.11.2018 15:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 1 ноября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

В числе прочих был затронут вопрос авиасообщения между двумя странами.

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, дипломатические отношения, политические, простой народ смотрит на это, как на какую-то стандартную фразу, которую слышит по телевизору или в пресс-коммюнике.

На этот раз показали народу конкретные действия. Например, этот прямой рейс Минск-Кишинев, на котором я прилетел, был одним из первых пассажиров. Поэтому я абсолютно уверен, что он будет загружен, этот рейс. Мы смотрели, очень много хороших стыковок: и в Кишиневе, и в Минске.

Кроме этого, я говорю опять же конкретно абсолютно, когда в Кишиневе на улицах ездят белорусские троллейбусы. Вот это конкретные дела в результате хороших отношений между нашими странами.

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Напомним, прямой рейс Минск-Кишенев был открыт 30 октября. В столицу Молдовы самолеты из Беларуси будут курсировать пять раз в неделю.

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Новости по теме

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

Проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе: землю с воинских захоронений передали главе дипмиссии

Сармале, плацинды и обычаи свадьбы «нунта»: как прошёл день культуры Молдовы в Минске

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт

Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино»

Чтобы получить гражданство Молдовы, теперь придётся потратить от 100 до 250 тысяч евро

‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси: На саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

Пожар в порту Барселоны: погрузочный кран упал на контейнеры с опасными химикатами

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 ноября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российскому рублю прогнозируют крупный обвал до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика