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Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников
Новости России. 69-летняя Алла Пугачёва не перестаёт удивлять поклонников. Люди отмечают, что артистка не только сменила стиль и похудела, но и заметно помолодела.
Например, не так давно Кристина Орбакайте
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Клип выполнен в чёрно-белых тонах, но Алла Борисовна восполнила недостаток цвета своими чувствами. От переполняющих её эмоций артистка даже расплакалась.
Ролик был опубликован всего около двух часов назад, но уже набирал множество просмотров и комментариев.
«Просто шикарно, Алла!»,
«От Аллы мурашки! Alisher, браво!»,
«Вы оба большие молодцы. Песня со смыслом, музыка отличная. Алла мегасуперзвезда».
Что касается смысла, возможно, песня затрагивает тему скоротечности жизни. Действие разворачивается под мостом, который закрывает небо, а мимо проезжают поезда, словно упущенные возможности.
«И мечты беспечно губим. Вечно устаём в погоне, а ведь небо на ладони!», – поётся в песне.
Игрой Аллы Борисовны восхищены не только зрители, но и создатели клипа. Алишер искренне поблагодарил певицу за участие и вдохновение.
«Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье, вместе творить! Мы Вас очень любим!», –
Несколько дней назад Полина Гагарина в необычном образе спела в метро.
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Новости России. 69-летняя Алла Пугачёва не перестаёт удивлять поклонников. Люди отмечают, что артистка не только сменила стиль и похудела, но и заметно помолодела. ...
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