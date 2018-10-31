Развиваться, чтобы конкурировать

Сегодня с поиском работы у жителей Сморгонского района проблем не должно быть, так как вакансий в базе отдела службы занятости в семь раз больше, чем зарегистрированных безработных. Но в то же время специалисты этой службы столкнулись с другой проблемой - дисбалансом спроса и предложения на рынке труда. Это выражается в уровне образования и подготовки безработных, что не всегда соответствует требованиям нанимателей.

В основном на предприятия требуются не просто люди, обладающие той или иной профессией, а квалифицированные кадры. Этот факт констатировал и глава государства, посещая город Гродно. На встрече со студентами ГрГУ им. Янки Купалы он акцентировал внимание на том, что наша страна заинтересована не просто в педагогах, врачах и т. д., а в профессионалах своего дела.

Не будем далеко ходить. Ни для кого не секрет, что, к примеру, в Сморгони на таком промышленном гиганте, как «Кроноспан», постоянно привлекают иностранцев для выполнения каких-либо работ. Задавали ли вы себе вопрос: почему? Связано это с тем, что руководством завода выдвинуты очень высокие требования к специалистам. Наверняка многие подтвердят, что для того, чтобы попасть туда работать (я говорю сейчас о специалистах узкой направленности), помимо опыта работы, соответствующей квалификации важно и знание иностранных языков.

Как видим, картина на рынке труда не только в Сморгонском районе, но и в целом по стране значительно отличается от той, которая наблюдалась, к примеру, два десятка лет назад. Ситуация складывается таким образом, что человек, будь то токарь или строитель, если он хочет работать и зарабатывать, должен учитывать, что такой аспект, как знание иностранных языков, всегда будет приветствоваться. Отсюда вытекает, что человек, получивший в свое время какую-либо профессию, не должен останавливаться на достигнутом. Ему постоянно нужно развиваться. Для того, чтобы иметь успех в том деле, которым мы занимаемся, нам необходимо конкурировать с теми, кто работает рядом. Другими словами - делать работу лучше и качественнее.

Сегодня, чтобы занять свое место под солнцем, мало базовых знаний и диплома об окончании учебного заведения. Беседуя с теми, кто при помощи субсидий открыл свое дело в нашем районе, я слышал, что все эти люди, оказавшись в списках безработных, в один прекрасный день сказали себе: хватит сидеть сложа руки, надо действовать и развиваться дальше.

Мы хотим много зарабатывать, чтобы достойно жить и содержать свои семьи. Но все ли те, кто хочет этого, реально двигаются к цели? Мир не стоит на месте, постоянно предлагая нам возможности, а иногда и заставляя нас меняться и развиваться. Нужно ответить себе честно на вопрос, готовы ли мы к этому.

Сергей ЮРЕВИЧ.