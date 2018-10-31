Продавцу-консультанту - от 500 рублей. Какие вакансии открыты в магазинах известных брендов

В ноябре этого года планируется сдача первого этапа строительства самого большого в Беларуси ТРЦ Palazzo. Внутри объекта откроются магазины сети Inditex — Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. FINANCE.TUT.BY посмотрел, ищут ли сотрудников в новый объект, и какие вакансии предлают в сфере модного ретейла.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Конкретно в ТРЦ Palazzo пока вакансий нет. Однако на официальном сайте компании Inditex указано, что в один из магазинов (какой конкретно, не указано) на полный рабочий день требуется директор магазина, интересующийся миром моды. Опыт работы на аналогичной позиции от года. Кандидат должен быть готов к командировкам, свободный английский язык будет преимуществом.

Будущий сотрудник будет управлять сотрудниками, подбирать и обучать персонал, поддерживать высокий уровень Customer Service, заказывать ассортимент два раза в неделю и достигать поставленные планы по продажам. Более подробно обязанности прописаны в тексте вакансии, зарплата не указана.

В магазин Stradivarius ищут заместителя директора магазина. У него похожие обязанности — управление персоналом, анализ продаж и заказ коллекций, обеспечение выполнения плана продаж и развитие магазина. Сотруднику обещают полный социальный пакет и скидку на продукцию компании Inditex.

Также можно заполнить анкету и предложить свою кандидатуру в такие магазины, как Bershka, Massimo Dutty, Pull&Bear, Oysho, Zara Home. Нужно указать ФИО, гражданство, наличие или отсутствие опыта работы в магазинах, подходящий график, фотографию и контакты.

Магазин Reserved приглашает в свою команду взаимозаменяемых кассиров и продавцов. Сотрудникам обещают стабильную зарплату, продавцы могут рассчитывать на оклад и премию по результатам работы. У кассиров график работа 2/2, у продавцов — 5/2, магазин находится в ТРЦ Galleria Minsk.

Аналогичные должности есть в соседнем магазине Cropp. Будущие сотрудники не должны учиться в этот момент в вузе и быть моложе 20 лет. Наниматель готовит к «интенсивной и энергичной работе», взамен предлагает стабильную зарплату и оформление и оформление согласно ТК РБ.

В мультибрендовом магазине одежды SMS Premium открыта вакансия визуального мерчендайзера, который будет визуально представлять товар в торговом зале в соответствии со стандартами бренда. Будущему сотруднику обещают от от 800 до 900 рублей на руки

В магазин Mango Man, находящийся в ТРЦ Замок требуется продавец-консультант. Ему обещают от 600 до 800 рублей на руки при графике работы 2/2. Туда же нужны заведующий магазином и продавец -консультант. Последнему обещают от 550 рублей на руки.

Продавец-консультант также нужен магазину Befree, зарплата — от 500 рублей на руки. Аналогичная вакансия есть в магазинах Concept Club , Hugo Boss , Accessorize , Orsay , Max Mara , Calliope .

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