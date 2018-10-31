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Дома конца 19 века в центре Бреста продаются по цене коттеджей под Минском

01.11.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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В Бресте в один день с электронных торгов продадут два здания в центре города. Оба — 19 века, оба в свое время были жилыми, и начальная цена их вполне сопоставима с ценой коттеджа под Минском.


Первый лот — трехэтажное здание площадью 547 квадратных метров в историческом центре Бреста (по ул. 17 Сентября, 27), выставлено на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество». Начальная цена историко-культурной ценности — 516 тысяч рублей.

В эту стоимость также включено право аренды земельного участка площадью 315 квадратных метров сроком на 10 лет. Возможно приобретение в рассрочку.
Согласно архивным данным, здание построено в конце 19 века в стиле позднего классицизма. Изначально в нем размещалась гостиница «Victoria». После Второй мировой войны часть помещений была передана Брестскому БТИ, а оставшаяся переоборудована в 10 отдельных квартир.


В 1974 году в здании была проведена реконструкция, в результате которой каждая из квартир получила собственный санузел.

В настоящее время в здании никто не проживает, а последний арендатор (мастерская по ремонту зонтов) съехал несколько месяцев назад. Таким образом, единственным обременением по использованию объекта недвижимости является его статус памятника архитектуры.


Кроме того, победитель торгов обязан возместить КУП «ЖРЭУ г. Бреста» расходы на выполнение работ по определению стоимости и изготовлению технической документации по объекту в сумме 1, 77 тысячи рублей и за свой счет провести реставрацию здания в соответствии с Генеральным планом Бреста.
Электронные торги состоятся 20 ноября. Заявки на участие принимаются до 15:00 14 ноября.



На тот же день на «БУТБ-Имущество» назначены торги и по еще одной исторической постройке — двухэтажному зданию по ул. Советских Пограничников, 22, построенному в 90-х годах 19 века. В доме размещались 3 квартиры: 2 на первом этаже и одна на втором. Для обогрева жилых помещений использовалось печное отопление. В 1967 и 1973 гг. в здании проводилась реконструкция. В результате дом получил две пристройки и сегодня на площади 337,3 м² располагаются 8 квартир: 3 однокомнатные, 2 двухкомнатные и 3 трехкомнатные. Доступ на второй этаж обеспечивают две деревянные лестницы. Также сохранился проезд во внутренний дворик. Стартовая цена предмета торгов — 301 тысяча рублей.


Как и в случае со зданием по ул. 17 сентября, в цену входит право аренды земельного участка площадью 358 м². Срок аренды аналогичный — 10 лет.


Будущему покупателю также придется дополнительно заплатить 517 рублей в качестве возмещения расходов на выполнение работ по определению рыночной стоимости объекта, понесенных КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью».

 
Теги: Брест
 
 
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