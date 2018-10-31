|
Дома конца 19 века в центре Бреста продаются по цене коттеджей под Минском
В Бресте в один день с электронных торгов продадут два здания в центре города. Оба — 19 века, оба в свое время были жилыми, и начальная цена их вполне сопоставима с ценой коттеджа под Минском.
Первый лот — трехэтажное здание площадью 547 квадратных метров в историческом центре Бреста (по ул. 17 Сентября, 27), выставлено на электронные торги на площадке «
В эту стоимость также включено право аренды земельного участка площадью 315 квадратных метров сроком на 10 лет. Возможно приобретение в рассрочку.
В 1974 году в здании была проведена реконструкция, в результате которой каждая из квартир получила собственный санузел.
В настоящее время в здании никто не проживает, а последний арендатор (мастерская по ремонту зонтов) съехал несколько месяцев назад. Таким образом, единственным обременением по использованию объекта недвижимости является его статус памятника архитектуры.
Кроме того, победитель торгов обязан возместить КУП «ЖРЭУ г. Бреста» расходы на выполнение работ по определению стоимости и изготовлению технической документации по объекту в сумме 1, 77 тысячи рублей и за свой счет провести реставрацию здания в соответствии с Генеральным планом Бреста.
Как и в случае со зданием по ул. 17 сентября, в цену входит право аренды земельного участка площадью 358 м². Срок аренды аналогичный — 10 лет.
Будущему покупателю также придется дополнительно заплатить 517 рублей в качестве возмещения расходов на выполнение работ по определению рыночной стоимости объекта, понесенных КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба - историко-культурные ценности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)