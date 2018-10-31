Саше 20 лет, она играет в хоккей. И, да — остальные в ее команде мужчины. Карьеру девушка начала в Солигорске, потом попала в профессиональную женскую команду «Пантера», которая спустя некоторое время распалась. Вернулась в спорт случайно — помог новый знакомый. Оказалось, что он играет в любительской лиге, куда и позвал девушку. Мы сходили на игру Саши и поговорили с ней про женский хоккей, игру с мужчинами и силовую борьбу, которая иногда переходит границы (и про косметику, конечно, тоже).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Переодеваюсь с ребятами в одной раздевалке". Как 20-летняя девушка играет с мужиками в хоккей TUT.BY сходил на игру Саши и поговорил с ней про женский хоккей, игру с мужчинами и силовую борьбу, которая иногда переходит границы.