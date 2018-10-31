В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщили в Минтруда. В ведомстве намерены провести во всех регионах семинары, на которых подведут итоги создания этой базы. Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Минтруда намерены во всех регионах провести семинары по отдельным вопросам реализации декрета о содействии занятости населения. В обсуждении планируют задействовать представителей местных органов власти, советов депутатов, служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня проводит семинар в Гомельской области, а ее первый заместитель Андрей Лобович 25 октября ездил в Брестскую область.

— Во время семинаров рассматриваются результаты работы созданных комиссий по координации работы по содействию занятости, а также итоги формирования «пробной» базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, — отмечают в Минтруда.