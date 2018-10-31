Сергей Варивода: Отмена 488-го: легенды осени?





Заявление первого вице-премьера А.Г. Турчина о возможной отмене Указа № 488 претендует на предпринимательскую сенсацию года

И дело даже не в одиозности самого Указа и его болезненности для бизнеса. Просто неожиданно до невероятности. Так долго боролись хоть за какие-то изменения, а тут на тебе, взять да отменить.

Бизнес не питает иллюзий, силовики без боя свои позиции не сдадут. Не станет 488-го, появится 489-й. Или одиозный Указ тонким слоем «размажут» по действующему уголовному и фискальному законодательству.

Но это как первый теплый ветерок в марте. Шапки и фуражки в офисах еще никто не отменил, но в умах настроение потепления и перемен.

От Декрета № 7 до «самой инвестиционно-привлекательной» путь не близкий. И расчищать завалы фискального законодательства придется долго. Важен стартовый сигнал. И отмена 488-го вполне таким сигналом могла бы быть.

Кстати, у меня нет сомнения, что 90% «оптимизаторов» от бизнеса действовали с преступным умыслом, за что и были наказаны по Указу № 488. Но даже 10%, даже 1% невинно наказанных заслуживают того, чтобы верховная власть вступилась за бизнес. Ведь ничто так не деморализует, не отвращает от желания хоть что-то инвестировать в этой стране, как несправедливое наказание, силовой произвол.

С лжепредпринимательством следует бороться. Лжепредпринимательство искажает конкурентную среду, лишает добросовестных предпринимателей правильных экономических стимулов. Но нельзя же топором удалять папилломы.

В борьбе с лжепредпринимательством ключевым является доказывание вины. И не просто вины по неосторожности, но преступного умысла, направленного на занижение налоговой базы. Нет вины – нет ответственности.

Казалось бы, основополагающий принцип виновной ответственности попирается на практике сплошь и рядом. И не только при правоприменении 488-го.

Возможно, следовало бы дополнить Декрет № 7 или иной очередной системный документ о поддержке предпринимательства краеугольной нормой, запрещающей привлечение к административной, имущественной ответственности субъекта хозяйствования в отсутствие вины, даже если невиновная ответственность допускается действующими нормами национального или международного законодательства.

При этом неплохо было бы уточнить само определение вины юридического лица, сформулированное в ст.3.5 КоАП:

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

Все или не все – вопрос дискуссионный. На мой взгляд, следует увязать вину юридического лица с виновными действиями его руководителя, представителей, направленными на нарушение конкретных нормативных предписаний, запретов:

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и руководителем или уполномоченными представителями данного лица совершены виновные действия (бездействия) в нарушение норм действующего законодательства.

Бремя доказывания вины должно возлагаться на контролирующий орган, но никак не на предпринимателя. Декларативный принцип презумпции добросовестности субъектов хозяйствования должен применяться на практике контролирующими и судебными органами.

Понятно, что наша текущая действительность – это не картинка из голливудского триллера, где для защиты частной собственности достаточно Конституции в руках. Но к этому надо стремиться.

Вор должен сидеть в тюрьме. Но предприниматель, не там, не так или не тогда оформивший «бумажку» не должен привлекаться к материальной, тем более уголовной, ответственности, если за этим не стоит преступный умысел, направленный на занижение налоговых или таможенных платежей.

Возможно когда-нибудь так и будет. Поживем-увидим, станут ли обещания правительства по отмене 488-го реальностью или легендами нынешней осени. А за попытку – спасибо.