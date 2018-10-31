УЕФА назвал конкурентов Минска за право проведения Суперкубка в 2021 году

Как стало известно, союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на проведение финальных матчей континентальных клубных турниров 2021 года. Среди них Минск.

Так на стадионе «Динамо» в белорусской столице может пройти встреча за Суперкубок УЕФА. Конкурентами нашего стадиона стали финский Хельсинки (стадион «Олимпийский»), североирландский Белфаст («Виндзор Парк») и украинский Харьков («Металлист»).

Кроме того, на проведение финального матча Лиги чемпионов-2021 претендуют немецкий Мюнхен и российский Санкт-Петербург, а решающий поединок Лиги Европы хотят принять австрийская Вена, грузинский Тбилиси и испанская Севилья.

Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков 2021 года будет принято в мае-июне 2019 года.