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УЕФА назвал конкурентов Минска за право проведения Суперкубка в 2021 году

01.11.2018 16:05 — Разное | Аргументы и факты  
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УЕФА назвал конкурентов Минска за право проведения Суперкубка в 2021 году
Фото из открытых источников

Как стало известно, союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на проведение финальных матчей континентальных клубных турниров 2021 года. Среди них Минск.

УЕФА назвал конкурентов Минска за право проведения Суперкубка в 2021 году Мадридский "Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

Так на стадионе «Динамо» в белорусской столице может пройти встреча за Суперкубок УЕФА. Конкурентами нашего стадиона стали финский Хельсинки (стадион «Олимпийский»), североирландский Белфаст («Виндзор Парк») и украинский Харьков («Металлист»).

Кроме того, на проведение финального матча Лиги чемпионов-2021 претендуют немецкий Мюнхен и российский Санкт-Петербург, а решающий поединок Лиги Европы хотят принять австрийская Вена, грузинский Тбилиси и испанская Севилья.

Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков 2021 года будет принято в мае-июне 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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На проведение матча также претендуют украинский Харьков, финский Хельсинки и североирландский Белфаст.
 
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