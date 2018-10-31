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Танком - по "Челси"! Талисман БАТЭ зовет болельщиков на матч Лиги Европы
Футбольный клуб БАТЭ выпустил
В ролике болельщиков зовет на игру взобравшийся на танк талисман клуба Маланка.
— Вместе мы — армия, танком — по «Челси»! — призывает талисман.
Напомним, что в 3-м туре в выездном матче групповой стадии Лиги Европы в Лондоне
Положение команд в группе «L»:
1. «Челси» — 9 (5−1).
2. ПАОК — 3 (4−4).
3. «Види» — 3 (2−3).
4. БАТЭ — 3 (4−7).
Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», венгерский «Види» сыграет на своем поле против греческого ПАОКа.
Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.
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Футбольный клуб БАТЭ выпустил видеоприглашение на домашний матч Лиги Европы против английского "Челси", который пройдет на поле "Борисов-Арены" 8 ноября и начнется...
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