Футбольный клуб БАТЭ выпустил видеоприглашение на домашний матч Лиги Европы против английского «Челси», который пройдет на поле «Борисов-Арены» 8 ноября и начнется в 20.55.

В ролике болельщиков зовет на игру взобравшийся на танк талисман клуба Маланка.

— Вместе мы — армия, танком — по «Челси»! — призывает талисман.

Напомним, что в 3-м туре в выездном матче групповой стадии Лиги Европы в Лондоне БАТЭ проиграл «Челси» со счетом 1:3.

Положение команд в группе «L»:

1. «Челси» — 9 (5−1).

2. ПАОК — 3 (4−4).

3. «Види» — 3 (2−3).

4. БАТЭ — 3 (4−7).

Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», венгерский «Види» сыграет на своем поле против греческого ПАОКа.

Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.