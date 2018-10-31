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Nissan улучшил оснащение своего самого доступного кроссовера

01.11.2018 16:17 — Разное | Tut.by  
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Модель Terrano, «двойник» Renault Duster под брендом Nissan, к новому модельному году получил пересмотренный список оснащения. Об этом сообщили в российском представительстве компании.


Во-первых, теперь покупателям доступен новый цвет кузова — коричневый «металлик». У Terrano в начальном исполнении Comfort в отделке сидений используется ткань Карита, ранее применяемая только в усредненной комплектации Elegance, которая, в свою очередь, получила новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски взамен прежних стальных. Основные изменения коснулись комплектации Elegance+, для которой теперь доступна мультимедиа-система с 7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Ранее эти опции предлагались только в самой богатой комплектации Tekna. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми моторами 1.6 (114 лошадиных сил) и 2.0 (143 силы).

В России Terrano несмотря не небольшой объем изменений стал немного дороже — кроме начальной версии Comfort, которая по-прежнему доступна за 980 тысяч рублей (чуть меньше 15 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси бюджетный кроссовер Nissan предлагается от 29 800 рублей.

 
 
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Модель Terrano, "двойник" Renault Duster под брендом Nissan, к новому модельному году получил пересмотренный список оснащения
 
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