Nissan улучшил оснащение своего самого доступного кроссовера

Модель Terrano, «двойник» Renault Duster под брендом Nissan, к новому модельному году получил пересмотренный список оснащения. Об этом сообщили в российском представительстве компании.





Во-первых, теперь покупателям доступен новый цвет кузова — коричневый «металлик». У Terrano в начальном исполнении Comfort в отделке сидений используется ткань Карита, ранее применяемая только в усредненной комплектации Elegance, которая, в свою очередь, получила новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски взамен прежних стальных. Основные изменения коснулись комплектации Elegance+, для которой теперь доступна мультимедиа-система с 7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Ранее эти опции предлагались только в самой богатой комплектации Tekna. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми моторами 1.6 (114 лошадиных сил) и 2.0 (143 силы).

В России Terrano несмотря не небольшой объем изменений стал немного дороже — кроме начальной версии Comfort, которая по-прежнему доступна за 980 тысяч рублей (чуть меньше 15 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси бюджетный кроссовер Nissan предлагается от 29 800 рублей.