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Разработчик из Калинковичей получил «Премию Алисы» $1200 от «Яндекса»

01.11.2018 — Разное | Mlife  
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Разработчик, занявший третье место, создал навык, позволяющий любому желающему обучаться игре в шахматы.

Навык «Шахматные задачи» позволяет обучаться игре в шахматы, решая задачи на разных уровнях сложности от новичка до второго разряда (мат в один, два, три хода, двойной удар). Задачки разбиты по сложности от 1 до 19. 

Кроме того, в навыке есть подсказки на тот случай, если решение никак не находится.

Чтобы воспользоваться навыком, нужно сказать Алисе одну из команд: «Алиса, запусти навык „Шахматные задачи“», «сыграем в шахматные задачи».

В рамках «Премии Алисы» компания ежемесячно будет награждать разработчиков, которые учат голосовой помощник новым навыкам. До конца года они получат в общей сложности больше миллиона российских рублей. Для участия нужно придумать сценарий навыка, запрограммировать его на любом языке и добавить в голосовой помощник через платформу «Яндекс.Диалоги».

Портал MLife горячо поздравляет Андрея Загальского с победой и желает ему дальнейших успехов!

Для справки.
Андрей Загальский является важнейшим членом команды и идейным вдохновителем проекта Mlife.

 
 
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