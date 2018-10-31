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Разработчик из Калинковичей получил «Премию Алисы» $1200 от «Яндекса»
Разработчик, занявший третье место, создал навык, позволяющий любому желающему обучаться игре в шахматы.
Навык «Шахматные задачи» позволяет обучаться игре в шахматы, решая задачи на разных уровнях сложности от новичка до второго разряда (мат в один, два, три хода, двойной удар). Задачки разбиты по сложности от 1 до 19.
Кроме того, в навыке есть подсказки на тот случай, если решение никак не находится.
Чтобы воспользоваться навыком, нужно сказать Алисе одну из команд: «Алиса, запусти навык „Шахматные задачи“», «сыграем в шахматные задачи».
В рамках «Премии Алисы» компания ежемесячно будет награждать разработчиков, которые учат голосовой помощник новым навыкам. До конца года они получат в общей сложности больше миллиона российских рублей. Для участия нужно придумать сценарий навыка, запрограммировать его на любом языке и добавить в голосовой помощник через платформу «Яндекс.Диалоги».
Портал MLife горячо поздравляет Андрея Загальского с победой и желает ему дальнейших успехов!
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