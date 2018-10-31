Сохранить мир!





В Минске проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Вчера в открытии форума и дискуссионной сессии «Отношения Восток— Запад» принял участие Президент.

В течение двух дней руководители государств, видные политические деятели, представители международных организаций и академического сообщества, руководители спецслужб и эксперты по вопросам безопасности обсуждают развитие взаимоотношений по линии Восток—Запад. Возможные пути разрешения региональных конфликтов. Экономическую ситуацию в Восточной Европе. Вопросы энергетической и транснациональной безопасности. На встреча с ними Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете.

Мы поинтересовались у наших земляков, какое влияние, на их взгляд, может оказать Беларусь на установление мира и укрепление безопасности в Европе?

Говорит председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова.