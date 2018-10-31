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Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк

01.11.2018 16:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк
Фото из открытых источников

Такая информация размещена на сайте Нацбанка.

В январе-сентябре 2018 года денежно-кредитная политика была направлена на поддержание макроэкономической сбалансированности и сдерживание инфляции. Годовой прирост потребительских цен в сентябре 2018 года составил 5,6% при целевом параметре не выше 6% в декабре 2018 года.

Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,8%

Сдерживающее влияние на инфляционные процессы в Беларуси оказывала динамика денежного предложения. Одновременно она способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Произошедшее в третьем квартале 2018 года увеличение годовых темпов роста потребительских цен обусловлено влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран - основных торговых партнеров.

Несмотря на более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов, в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках прогнозного параметра. По оценкам Национального банка, до конца 2018 года инфляция сохранится около текущего уровня.

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/infljatsija-do-kontsa-goda-sohranitsja-nizhe-prognoznyh-znachenij-natsbank-323996-2018/
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Об этом шла речь на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики...
 
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