Лукашенко: на саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 8 ноября в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Об этом
«Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов — и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки», — сказал Александр Лукашенко.
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