Лукашенко: на саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 8 ноября в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов — и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что эти же вопросы обсуждались в Минске на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. «Думаю, вам было полезно послушать разные точки зрения. Полезная эта конференция, я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза. Видны позиции разных стран, особенно противостоящих друг другу», — добавил глава государства.