В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

Круглый стол на тему «О дополнительной поддержке многодетных семей. Льготы, права и гарантии» прошел вчера в зале заседаний райисполкома. Его участниками стали более двухсот жителей нашего города. В ходе мероприятия их детально познакомили с теми мерами социальной поддержки многодетных семей, которые существуют в нашей стране.





































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА