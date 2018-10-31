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В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

01.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Круглый стол на тему «О дополнительной поддержке многодетных семей. Льготы, права и гарантии» прошел вчера в зале заседаний райисполкома. Его участниками стали более двухсот жителей нашего города.  В ходе мероприятия их детально познакомили с теми мерами социальной поддержки многодетных семей, которые существуют в нашей стране. 

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

В Горках провели круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
 
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Круглый стол на тему «О дополнительной поддержке многодетных семей. Льготы, права и гарантии» прошел вчера в зале заседаний райисполкома. Его участниками стали...
 
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