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Лукашенко про товарооборот с Молдовой: на полмиллиарда надо выходить однозначно

01.11.2018 16:25 — Разное | БДГ  
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Новые эффективные линии сотрудничества нужно открывать между Беларусью и Молдовой, взаимный товарооборот должен вырасти до 500 млн долларов.

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом 1 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

«На полмиллиарда надо выходить однозначно», - сказал он.

Президент напомнил, что после многих лет перерыва открылось прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом. Он уверен, что граждане обеих стран будут активно пользоваться этим рейсом.

«Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма. Это новое окно возможностей, - считает он. - Желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли все новые и новые направления сотрудничества».

31 октября глава государства, встречаясь с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, заявил, что Беларусь готова расширять совместные проекты с Сербией. Он уверен, что следует создавать совместные предприятия, особенно на сербской территории, расширять контакты также в области культуры и спорта.  

 
 
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Новые эффективные линии сотрудничества нужно открывать между Беларусью и Молдовой, взаимный товарооборот должен вырасти до 500 млн долларов.
 
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