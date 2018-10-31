Ученые: на Землю надвигается сверхмощная магнитная буря

В начале ноября на нашу планету обрушится сверхмощная магнитная буря, и она будет длиться несколько дней, пишет replyua.net. По информации исследователей, магнитная буря окончится только 6 ноября. При этом серьезные колебания магнитных полей в космосе специалистам удалось зарегистрировать всего несколько недель назад.

Эксперты рекомендуют жителям всех государств в ближайшие дни соблюдать максимальную осторожность. Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Не перегружайте свой организм, следите за питанием, избегайте тяжелых физических нагрузок. Врачи советуют запастись лекарствами, чтобы снизить артериальное давление, справиться с мигренью и прочими неприятными симптомами.

Недавно исследователи установили, что магнитные бури могут вызвать полное отключение электроники. В то же время повторное исследование показало, что даже самая сильная магнитная буря может вызвать только короткий сбой в работе электроники.

Источник: sb.by

Фото: pixabay.com

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