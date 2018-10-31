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Таможенники Литвы, Латвии и Беларуси обсудили, что делать с очередями на границе

01.11.2018 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Таможенники Литвы, Латвии и Беларуси обсудили, что делать с очередями на границе

фото: tut.by

Представители белорусской таможни провели рабочие встречи с коллегами из стран Балтии.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, в Вильнюсе представители таможенных служб достигли договоренности «об оптимизации контрольных формальностей в отношении порожних грузовых транспортных средств и сокращению времени их нахождения в пунктах пропуска». Уже в ноябре планируется отработать порядок действий на практике в пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай».

Участники встречи обозначили, что одним из механизмов сокращения времени пересечения транспортными средствами литовской границы является заблаговременная подача в электронном виде декларации на топливо.

Оптимизация работы на белорусско-латвийской границе была обсуждена на рабочем совещании в автомобильном пункте пропуска «Григоровщина». Стороны договорились, что при скоплении на границе грузовиков таможенными службами будет обеспечен прием максимально возможного количества транспортных средств через пункт пропуска «Григоровщина-Патерниеки». Также была достигнута договоренность об оперативном информировании друг друга по возникающим проблемным вопросам и мерам, принятым для их нейтрализации.

Как отметили в ГТК, слаженная работа таможенных служб приобретает особую актуальность в преддверии проведения в Беларуси в 2019 году I IЕвропейских игр, а также Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

 
 
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Представители белорусской таможни провели рабочие встречи с коллегами из стран Балтии.
 
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