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Делегация Хотимского района приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию комсомола
01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло вчера во Дворце культуры г. Могилева. На празднование собрались люди разных поколений со всей области, в числе почётных гостей была и делегация Хотимского района.
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Делегация Хотимского района приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию комсомола
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло вчера во Дворце культуры г. Могилева. На празднование собрались люди разных поколений со всей...
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