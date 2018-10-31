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Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?

01.11.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?

Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?

Анна Сахно, педагог:

— Посадка новых деревьев в городе — дело нужное. Особенно возле городских предприятий, имеющих свою территорию. Если бы каждый работник посадил по одному дереву то/ озеленение города было бы выведено на более высокий и качественно уровень. Когда человек сажает своими руками, он будет следить за своим деревом, заботиться о нем и тысячу раз подумает перед тем, стоит ли глумиться над деревом, посаженным другим человеком.

 

 

 

Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?
Елена Бондарь, индивидуальный предприниматель:

— В нашем городе есть много различных деревьев и кустарников, которые создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предотвращают от перегревания тротуары и стены зданий, и, конечно, украшают улицы города. Нашим жителям остается лишь поддерживать их количество, не ломая и ухаживая за ними. При таком бережном отношении в каждом дворе может появиться свой скверик.

 

 

 

Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?
Вероника Шапетько, директор эколого-биологического центра детей и молодежи г. Калинковичи:

— Да! Новые зеленые насаждения необходимы городу. Именно они улавливают пыль и вредные вещества, поступающие в воздух от транспорта или предприятий. Многие растения выделяют фитонциды — вещества, способные подавлять развитие вредных болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Не говоря уже о том, что растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Как доказала наука, деревья в городской черте поглощают от 25 до 30% попадающей на них звуковой энергии. Парки и скверы помогают горожанам приобрести устойчивость к нагрузкам и стрессам, ведь растения благотворно воздействуют и на психологическое и эмоциональное состояние человека.

 

 


Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?
Елена Лавда, продавец:

— По-моему, наш город достаточно зеленый, с этим у нас все в порядке. В новых районах деревья высаживаются, старые — вовремя убираются, что позволяет создать комфортную городскую среду, вместе с тем придавая городу красивый вид в любой сезон.

 

 

 

Нужны ли Калинковичам новые зеленые насаждения?
Никита Парамонов, учащийся 11 класса средней школы №7:

-Городу определённо нужны новые зелёные насаждения, так как всегда приятно, идя по улице, видеть перед собой зелёные деревья, газоны, кусты и клумбы с цветами, а если всё выше перечисленное гармонично подобрано, аккуратно подстрижено и ухожено, то это вообще «бомба». Человек, вливаясь в поток современной жизни, следуя её темпам, очень сильно перетруждает свой организм и своё сознание, а зелёный цвет психологи определяют как очень расслабляющий и успокаивающий, поэтому, чем больше растений, тем лучше.

 

 

 

Алла ВЕКО.

 
 
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Анна Сахно, педагог: — Посадка новых деревьев в городе — дело нужное. Особенно возле городских предприятий, имеющих свою территорию. Если
 
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