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В Пинском райисполкоме председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом планируется проведение личного приёма граждан и представителей юрлиц

01.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинском райисполкоме председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом планируется проведение личного приёма граждан и представителей юрлиц
К сведению жителей Пинского района!

По предварительной записи в ноябре т.г. в Пинском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем планируется проведение личного приема граждан и представителей юридических лиц.

Предварительная запись будет осуществляться 5 ноября с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30  по телефону (8-0162) 21-51-47 (Брестский облисполком).

Дополнительную справочную информацию можно получить в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома по телефону (8-0162) 21-55-17.

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