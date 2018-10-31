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В Пинском райисполкоме председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом планируется проведение личного приёма граждан и представителей юрлиц
01.11.2018 — Разное | Полесская правда
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По предварительной записи в ноябре т.г. в Пинском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем планируется проведение личного приема граждан и представителей юридических лиц.
Предварительная запись будет осуществляться 5 ноября с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону (8-0162) 21-51-47 (Брестский облисполком).
Дополнительную справочную информацию можно получить в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома по телефону (8-0162) 21-55-17.
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