В Пинском райисполкоме председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом планируется проведение личного приёма граждан и представителей юрлиц



К сведению жителей Пинского района!

По предварительной записи в ноябре т.г. в Пинском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем планируется проведение личного приема граждан и представителей юридических лиц.

Предварительная запись будет осуществляться 5 ноября с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону (8-0162) 21-51-47 (Брестский облисполком).

Дополнительную справочную информацию можно получить в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома по телефону (8-0162) 21-55-17.