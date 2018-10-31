Недавно завершился тур принца Гарри и Меган Маркл по странам Океании, во время которого Меган делала все, что мы любим: обнимала детей, гладила собачек и коал, смотрела влюбленными глазами на мужа и говорила о феминизме.

«Женщины Новой Зеландии были первыми, кто получил право голоса, и это достойно восхищения. Я размышляла о важности этих достижений и о том, какое влияние они оказали на весь мир. Избирательное право женщин — это феминизм. А феминизм — это справедливость», — сказала герцогиня.

Ну и, конечно, за время тура Меган, которая ждет ребенка, выгуляла несметное количество интересных вещей: от шикарных дизайнерских платьев до ветровки принца Гарри. Фэшн-критики разнесли некоторые из образов в пух и прах, а бирку на платье, которая попала на фото, и вовсе назвали «модным провалом».

Мы собрали для вас все образы Меган и предоставляем возможность самим сделать выводы. Главное, обратите внимание на разнообразие цветов, фактур и силуэтов — что-то вам точно да подойдет. Сами можете убедиться: тут всё — и наряды для светских приемов, и «беременные» платья, и ботиночки для суровой белорусской осени.



























































































































