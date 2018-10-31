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Танком по "Челси"! БАТЭ оригинально зовет болельщиков на матч Лиги Европы
ФК БАТЭ опубликовал оригинальное видео, в котором "Маланка" с башни танка пригласила всех болельщиков посетить домашний матч Лиги Европы против одного из лидеров английского футбола.
"Вместе мы — армия! Танком по "Челси", — приводит аргументы маскот.
Матч БАТЭ — "Челси" пройдет 8 ноября на "Борисов-Арене" и начнется в 20.55.
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ФК БАТЭ опубликовал оригинальное видео, в котором "Маланка" с башни танка пригласила всех болельщиков посетить домашний матч Лиги Европы против одного из лидеров...
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