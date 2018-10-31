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Сома и сига не трогать! С 1 ноября дорого обойдется

01.11.2018 16:51 — Разное | Партизан  
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С 1 ноября на водоемах Беларуси запрещено ловить сома и сига. Вылов рыбы во время запрета, как всегда, дорого обойдется нарушителям – от 220 до 290 рублей.

Чтобы создать благоприятные условия для воспроизводства сига с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.



Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (294 рубля) за каждую особь сома европейского и 9 (220,5 рубля) базовых – за каждую особь сига чудского.

 
 
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С 1 ноября на водоемах Беларуси запрещено ловить сома и сига. Вылов рыбы во время запрета, как всегда, дорого обойдется нарушителям – от 220 до 290 рублей.
 
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