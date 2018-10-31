|
Порошенко о российском санкционном списке: За небольшим исключением, это достойные люди
В Украине попадание в
В Украине ожидали появления списка лиц, подвергнутых санкциям со стороны Российской Федерации, попадание в него – свидетельство заслуг перед Украинским государством.
Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве сказал украинский президент Петр Порошенко, передает корреспондент издания "
"За небольшим исключением, это список очень достойных людей. Включая моего сына, половину моей администрации, немалого числа народных депутатов, большинства коалиции, большинства членов правительства. В Украине попадание в этот список – словно государственная награда, так это воспринимается", – заявил Порошенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине попадание в санкционный список, обнародованный Кремлем, приравнивается к госнаграде, считает украинский президент Петр Порошенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)