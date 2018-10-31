Порошенко о российском санкционном списке: За небольшим исключением, это достойные люди

В Украине ожидали появления списка лиц, подвергнутых санкциям со стороны Российской Федерации, попадание в него – свидетельство заслуг перед Украинским государством.





ГОРДОН ". Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве сказал украинский президент Петр Порошенко, передает корреспондент издания "".





"За небольшим исключением, это список очень достойных людей. Включая моего сына, половину моей администрации, немалого числа народных депутатов, большинства коалиции, большинства членов правительства. В Украине попадание в этот список – словно государственная награда, так это воспринимается", – заявил Порошенко.











