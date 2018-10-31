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Змитер Вишнев: Когда узнал, что "умер", первым делом позвонил жене…
Почти месяц назад на странице белорусского поэта и одного из основателей издательства "Галіяфы" Дмитрия Вишнева в Фейсбуке появилась заметка о его внезапной смерти.
Новость вызвала резонанс. Правда, через некоторое время была опровергнута теми, кто видел Дмитрия живым и здоровым. А сам Вишнев молчал.
“Белорусскому партизану” он рассказал, что произошло.
-- Этот перформанс получился благодаря моим друзьям, -- говорит Дмитрий. – Честно говоря, даже не думал, что будет такая реакция. Дело в том, что у меня на компьютере было открыто окно в браузере как раз на моей странице в Фейсбуке. И друзья (не буду говорить, кто конкретно) без всякой задней мысли решили приколоться – такой черный юмор.
-- То есть это писали не вы?
-- Нет, я в это время как раз ненадолго отлучился, а они воспользовались моментом. А когда заметил – было поздно удалять. Резонанс уже пошел… Честно говоря, я даже не стал читать комментарии – было страшно.
-- А близкие как отреагировали на новость, жена?
-- Я когда узнал, что “умер”, первым делом позвонил жене. Сказал, что жив. Что это такая шутка.
-- После этого события вы долгое время не выходили на связь. Некоторые предположили, что вы, вероятно, злоупотребили алкоголем…
-- Я действительно был вне зоны доступа, ездил к родителям в деревню. И в интернет вообще не выходил.
-- Конечно, странная шутка получилась. Не смешная.
-- Да, и я своевременно не удалил пост… Друзья-литераторы потом попросили у меня прощения – они сами не ожидали такой бурной реакции. И были ошарашены тем, что случилось. Я их простил.
Некоторые, кстати, сразу решили, что это шутка. И подумали, что я сам все написал – по пьяни или еще как. Но на самом деле это не я. Получилась вот такая провокация…
-- Дмитрий, а какие у вас сейчас отношения с алкоголем?
-- Совсем не употребляю. Максимум – могу позволить себе немного пива. Ничего более крепкого не пью.
-- Как говорится, живите долго!
-- Спасибо!
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Почти месяц назад на странице белорусского поэта и одного из основателей издательства "Галіяфы" Дмитрия Вишнева в Фейсбуке появилась заметка о его внезапной...
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