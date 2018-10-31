В интернете появился сайт экс-главы НИСЭПИ Олега Манаева

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Вебсайт создан для того, чтобы предложить читателям возможность подумать над рядом вопросов о прошлом и будущем Беларуси.





Там также отмечается, что представленные на сайте книги, научные и медиа публикации опираются на обширную эмпирическую базу исследований НИСЭПИ под руководством автора.





"Надеюсь, данный информационно-аналитический ресурс будет полезен для тех, кто изучает постсоветские страны, стремится к независимости социальных исследований и общественного мнения в Беларуси и других авторитарных государствах", - пишет в обращении к читателям Олег Манаев.