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В интернете появился сайт экс-главы НИСЭПИ Олега Манаева
В сети появился сайт профессора социологии, руководителя закрытого властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) Олега Манаева.
Как говорится на ресурсе
Вебсайт создан для того, чтобы предложить читателям возможность подумать над рядом вопросов о прошлом и будущем Беларуси.
Там также отмечается, что представленные на сайте книги, научные и медиа публикации опираются на обширную эмпирическую базу исследований НИСЭПИ под руководством автора.
"Надеюсь, данный информационно-аналитический ресурс будет полезен для тех, кто изучает постсоветские страны, стремится к независимости социальных исследований и общественного мнения в Беларуси и других авторитарных государствах", - пишет в обращении к читателям Олег Манаев.
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В сети появился сайт профессора социологии, руководителя закрытого властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ)...
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