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В интернете появился сайт экс-главы НИСЭПИ Олега Манаева

01.11.2018 16:14 — Разное | Партизан  
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В сети появился сайт профессора социологии, руководителя закрытого властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) Олега Манаева.



Как говорится на ресурсе manaevoleg.org - этот Web сайт – не только традиционное описание научной деятельности автора (академические публикации, выступления на конференциях, университетские курсы и т.п.), но и ресурс, содержащий важную информацию о социально-политическом развитии в посткоммунистическом государстве – Республике Беларусь.

Вебсайт создан для того, чтобы предложить читателям возможность подумать над рядом вопросов о прошлом и будущем Беларуси.

Там также отмечается, что представленные на сайте книги, научные и медиа публикации опираются на обширную эмпирическую базу исследований НИСЭПИ под руководством автора. 

"Надеюсь, данный информационно-аналитический ресурс будет полезен для тех, кто изучает постсоветские страны, стремится к независимости социальных исследований и общественного мнения в Беларуси и других авторитарных государствах", - пишет в обращении к читателям Олег Манаев.  

 
 
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