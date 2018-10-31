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Лукашенко: Беларусь и Молдова должны выйти на товарооборот в $500 млн
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минску и Кишиневу надо браться за новые проекты и и выходить на взаимный товарооборот в 500 миллионов долларов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Глава правительства приехал в белорусскую столицу на конференцию по безопасности, сообщает «МИР 24».
«На полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, ну и добавлять к тем традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют. Мы встречались в Гомеле с президентом Украины, посвятили часть нашего разговора Молдове. Я получил полную поддержку и заверение, что Украина всегда будет способствовать нашему сотрудничеству», – сказал Лукашенко.
Беларусь входит в десятку главных торговых партнеров Молдовы. В стране открыто более 60 белорусских предприятий. Среди них заводы по производству тракторов и троллейбусов. Молдова же поставляет на белорусский рынок фрукты, овощи и вино. Товарооборот между странами составляет 220 миллионов долларов.
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Белорусский президент Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.
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