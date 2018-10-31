5 главных треков Елены Темниковой, знание которых точно пригодится на ее ноябрьском концерте

Уже через три недели, 17 ноября, электронщица Елена Темникова выступит со своим новым альбомом TEMNIKOVA III во Дворце спорта. Мы выбрали 5 главных хитов новой пластинки, знание которых — определенный must-have самого #немодного события этой осени.

Сама Елена Темникова поделилась, что под ее музыку невозможно сидеть — только отрываться на танцполе. Рассказываем, какие треки переслушать и какие тексты перечитать, чтобы выжать максимум из будущего концерта.

«Не модные»

Это заглавная композиция альбома, задающая настроение всему альбому, буквально взорвала все чарты. Она сочетает в себе вдохновленные дип-хаусом аранжировки с запоминающимися поп-ритмами и полными метких метафор текстами.

«Под сердцами в кругах»

Этот трек мир услышал совсем недавно — всего три недели назад, однако он быстро завоевал сердца поклонников. Темникова предлагает уйти в отрыв где-то на танцполе, ее музыка и не оставляет других вариантов.

«Мне нормально»

Скорее всего, на концерте вам будет лучше, чем просто нормально. Но не упомянуть эту композицию, завоевавшую хит-парады последних времен, было бы преступлением.

«Не сдерживай меня»

Минутка лирики, без которой Лена Темникова не Лена Темникова. Максимально чувственная композиция, которая рассказывает историю, знакомую многим, если не сказать — обнажает душу певицы.

«Фиолетовый»

Песня про цвет, ставший знаковым для Темниковой: он фигурирует во многих ее композициях и визуалах исполнительницы.

Когда: 17 ноября, 20.00. Где: Дворец спорта . Сколько: от 55 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY При покупке билета на Афише действует промокод AFISHATUT со скидкой 13 рублей на один заказ (например, покупая билет за 55 рублей, вы заплатите 42 рубля, покупая два билета по 55 рублей на сумму 110 рублей, вы платите 97 рублей).

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