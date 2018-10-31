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5 главных треков Елены Темниковой, знание которых точно пригодится на ее ноябрьском концерте
Уже через три недели, 17 ноября, электронщица
Сама Елена Темникова поделилась, что под ее музыку невозможно сидеть — только отрываться на танцполе. Рассказываем, какие треки переслушать и какие тексты перечитать, чтобы выжать максимум из будущего концерта.
«Не модные»
Это заглавная композиция альбома, задающая настроение всему альбому, буквально взорвала все чарты. Она сочетает в себе вдохновленные дип-хаусом аранжировки с запоминающимися поп-ритмами и полными метких метафор текстами.
«Под сердцами в кругах»
Этот трек мир услышал совсем недавно — всего три недели назад, однако он быстро завоевал сердца поклонников. Темникова предлагает уйти в отрыв где-то на танцполе, ее музыка и не оставляет других вариантов.
«Мне нормально»
Скорее всего, на концерте вам будет лучше, чем просто нормально. Но не упомянуть эту композицию, завоевавшую хит-парады последних времен, было бы преступлением.
«Не сдерживай меня»
Минутка лирики, без которой Лена Темникова не Лена Темникова. Максимально чувственная композиция, которая рассказывает историю, знакомую многим, если не сказать — обнажает душу певицы.
«Фиолетовый»
Песня про цвет, ставший знаковым для Темниковой: он фигурирует во многих ее композициях и визуалах исполнительницы.
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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Мы выбрали самые важные хиты из новой пластинки певицы, знание которых - определенный must-have минского концерта 17 ноября.
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