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5 главных треков Елены Темниковой, знание которых точно пригодится на ее ноябрьском концерте

01.11.2018 17:13 — Разное | Tut.by  
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Уже через три недели, 17 ноября, электронщица Елена Темникова выступит со своим новым альбомом TEMNIKOVA III во Дворце спорта. Мы выбрали 5 главных хитов новой пластинки, знание которых — определенный must-have самого #немодного события этой осени.

Сама Елена Темникова поделилась, что под ее музыку невозможно сидеть — только отрываться на танцполе. Рассказываем, какие треки переслушать и какие тексты перечитать, чтобы выжать максимум из будущего концерта.

«Не модные»

Это заглавная композиция альбома, задающая настроение всему альбому, буквально взорвала все чарты. Она сочетает в себе вдохновленные дип-хаусом аранжировки с запоминающимися поп-ритмами и полными метких метафор текстами.

«Под сердцами в кругах»

Этот трек мир услышал совсем недавно — всего три недели назад, однако он быстро завоевал сердца поклонников. Темникова предлагает уйти в отрыв где-то на танцполе, ее музыка и не оставляет других вариантов.

«Мне нормально»

Скорее всего, на концерте вам будет лучше, чем просто нормально. Но не упомянуть эту композицию, завоевавшую хит-парады последних времен, было бы преступлением.

«Не сдерживай меня»

Минутка лирики, без которой Лена Темникова не Лена Темникова. Максимально чувственная композиция, которая рассказывает историю, знакомую многим, если не сказать — обнажает душу певицы.

«Фиолетовый»

Песня про цвет, ставший знаковым для Темниковой: он фигурирует во многих ее композициях и визуалах исполнительницы.

Когда: 17 ноября, 20.00.

Где: .

Сколько: от 55 рублей.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.


 
Теги: Минск
 
 
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Мы выбрали самые важные хиты из новой пластинки певицы, знание которых - определенный must-have минского концерта 17 ноября.
 
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