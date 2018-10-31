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В Витебске накануне приезда президента за ночь соорудили площадку для вертолета
Фото читателя TUT.BY
В районе поселка Тарный и улицы Максима Горького, где находятся эти предприятия, идут авральные приготовления к встрече первого лица. Здесь соорудили даже площадку для посадки вертолета. Читатель TUT.BY прислал видео, как ее испытывают.
«Площадку на бывшем автодроме в поселке Тарный начали сооружать в ночь на четверг, 1 ноября», — рассказывает горожанин. Фото читателя TUT.BY
— Сегодня за одну ночь закатали в асфальт площадку бывшего автодрома, — сообщил местный житель, который просит его не называть. — Один из рабочих предположил, что, наверное, здесь сядет вертолет президента. Утром здесь трудилось не менее 30 единиц техники и чуть ли не сотня людей.
Бывший автодром в Зеленом городке, между улицей 1-й Заречной и переулком Прибережным, был заброшен лет 10. Но меньше чем за сутки тут все изменилось:
— К новой площадке, которая появилась после нынешней ночи, теперь со всех сторон проводят дорогу. А раньше тут были гравийка и разбитый асфальт. Но вчера навезли щебень, песок и уложили новое асфальтовое покрытие.
Фото читателя TUT.BY
— Площадку для возможной посадки вертолета сегодня испытали. Теперь все вокруг красят и благоустраивают, — сообщил местный житель.
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В пятницу, 2 ноября, в Витебске ждут президента.
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