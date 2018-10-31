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В Витебске накануне приезда президента за ночь соорудили площадку для вертолета

01.11.2018 17:22 — Разное | UDF  
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Фото читателя TUT.BY
В пятницу, 2 ноября, в Витебске ждут президента. Мы думаем, что он побывает в горпоселке Болбасово под Оршей, а в областном центре откроет модернизированный меховой комбинат и посетит фабрику-банкрот «КИМ».

В районе поселка Тарный и улицы Максима Горького, где находятся эти предприятия, идут авральные приготовления к встрече первого лица. Здесь соорудили даже площадку для посадки вертолета. Читатель TUT.BY прислал видео, как ее испытывают.

«Площадку на бывшем автодроме в поселке Тарный начали сооружать в ночь на четверг, 1 ноября», — рассказывает горожанин. Фото читателя TUT.BY

— Сегодня за одну ночь закатали в асфальт площадку бывшего автодрома, — сообщил местный житель, который просит его не называть. — Один из рабочих предположил, что, наверное, здесь сядет вертолет президента. Утром здесь трудилось не менее 30 единиц техники и чуть ли не сотня людей.

Бывший автодром в Зеленом городке, между улицей 1-й Заречной и переулком Прибережным, был заброшен лет 10. Но меньше чем за сутки тут все изменилось:

— К новой площадке, которая появилась после нынешней ночи, теперь со всех сторон проводят дорогу. А раньше тут были гравийка и разбитый асфальт. Но вчера навезли щебень, песок и уложили новое асфальтовое покрытие.

В Витебске накануне приезда президента за ночь соорудили площадку для вертолета

Фото читателя TUT.BY

— Площадку для возможной посадки вертолета сегодня испытали. Теперь все вокруг красят и благоустраивают, — сообщил местный житель.

 
Теги: Витебск
 
 
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