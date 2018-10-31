В Витебске накануне приезда президента за ночь соорудили площадку для вертолета



Фото читателя TUT.BY

Фото читателя TUT.BY

В районе поселка Тарный и улицы Максима Горького, где находятся эти предприятия, идут авральные приготовления к встрече первого лица. Здесь соорудили даже площадку для посадки вертолета. Читатель TUT.BY прислал видео, как ее испытывают.— рассказывает горожанин. Фото читателя TUT.BYсообщил местный житель, который просит его не называть. —Бывший автодром в Зеленом городке, между улицей 1-й Заречной и переулком Прибережным, был заброшен лет 10. Но меньше чем за сутки тут все изменилось:— сообщил местный житель.