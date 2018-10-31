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В Кремле и на Донбассе прокомментировали предложение Лукашенко о выборах
Дмитрий Песков. Фото: Reuters
"У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - цитирует Дмитрия Пескова
Инициатива Беларуси по обеспечению контроля за проведением выборов на территории Донбасса между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, как сообщает
Прокомментировали заявление белорусского президента и в самопровозглашенной ДНР. Представитель самопровозглашенной ДНР в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что любые предложения и проекты по Донбассу должны согласовываться между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, передает
Напомним, 31 октября Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции безопасности в Минске, заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе.
«А также сопровождать проведение выборов на Донбассе исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — добавил президент.
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Руководство ДНР и ЛНР вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию во время проведения выборов.
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