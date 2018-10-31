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В Кремле и на Донбассе прокомментировали предложение Лукашенко о выборах

01.11.2018 17:20 — Разное | UDF  
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Дмитрий Песков. Фото: Reuters
Руководство самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию во время проведения выборов на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Беларуси.

"У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Инициатива Беларуси по обеспечению контроля за проведением выборов на территории Донбасса между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на того же Пескова, не обсуждалась.

Прокомментировали заявление белорусского президента и в самопровозглашенной ДНР. Представитель самопровозглашенной ДНР в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что любые предложения и проекты по Донбассу должны согласовываться между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, передает РИА Новости. Она также поблагодарила Беларусь за содействие мирному переговорному процессу.

Напомним, 31 октября Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции безопасности в Минске, заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе.

«А также сопровождать проведение выборов на Донбассе исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — добавил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство ДНР и ЛНР вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию во время проведения выборов.
 
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