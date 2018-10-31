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Никол Пашинян распустил парламент Армении
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Сегодня, 1 октября, парламент Армении второй раз не избрал нового премьер-министра. Это позволило исполняющему обязанности главы правительства Николе Пашиняну распустить парламент, что он и сделал. Новые выборы состоятся в декабре,
Единственным кандидатом сегодня на заседании парламента был Никол Пашинян. Фракция АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян» заявили, что не примут участие в голосовании. Воздержались 13, «за» и «против» не проголосовал никто. Даже после роспуска действующий парламент сохранит свои полномочия до первой сессии нового созыва.
«Национальное собрание распускается по закону. Поздравляю», −
Новые выборы состоятся 9 декабря, и Пашинян будет в них участвовать.
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Сегодня, 1 октября, парламент Армении второй раз не избрал нового премьер-министра. Это позволило исполняющему обязанности главы правительства Николе Пашиняну...
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