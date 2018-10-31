Никол Пашинян распустил парламент Армении

Сегодня, 1 октября, парламент Армении второй раз не избрал нового премьер-министра. Это позволило исполняющему обязанности главы правительства Николе Пашиняну распустить парламент, что он и сделал. Новые выборы состоятся в декабре, пишут «Новости-Армения».

Единственным кандидатом сегодня на заседании парламента был Никол Пашинян. Фракция АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян» заявили, что не примут участие в голосовании. Воздержались 13, «за» и «против» не проголосовал никто. Даже после роспуска действующий парламент сохранит свои полномочия до первой сессии нового созыва.

«Национальное собрание распускается по закону. Поздравляю», − написал он на своей странице в Facebook.



Напомним, 16 октября Никол Пашинян подал в отставку с должности премьер-министра и стал исполняющим обязанности − но это лишь формальность. Он договорился со всеми партиями, что они не предложат свои кандидатуры на этот пост. Тогда после двух неудачных попыток избрать главу правительства Пашинян получил возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы. Это было одним из его ключевых обещаний на посте премьер-министра.

Новые выборы состоятся 9 декабря, и Пашинян будет в них участвовать.