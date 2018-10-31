ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как уничтожали ракетный комплекс «ОКА»

01.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

27 октября 1989 г. в Станьково ликвидирована последняя пусковая установка ОТР–23 (ОКА, SS–23) согласно советско–американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Многим станьковцам эта тема близка, сегодня своими воспоминаниями делится непосредственный участник тех событий Александр Дьяков.

В результате подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США от 8 декабря 1987 года, на базе бригады (189 ракетная бригада в Станьково) была организована производственная площадь для демонтажа и ликвидации ПУ и ТМ РК “Темп-С”, ПУ и ТЗМ РК “ОКА” (боевых ракетчиков заставили ликвидировать РК своими руками).

С 1 июня 1988 года бригада приступила к ликвидации ПУ и ТМ “Темп-С” и ПУ и ТЗМ РК “Ока”.



В соответствии с Договором в пункт постоянной дислокации бригады (место ликвидации) были доставлены ПУ, ТМ и ТЗМ двух ракетных комплексов, а также специальные машины по проведению регламентных работ и пуску ракет (МРТО и МИП).

Личный состав 902-го рдн принимал поступающее вооружение, хранил и проводил подготовительные работы (раскрепление направляющих и контейнеров, слив масла из гидросистем) по демонтажу.

Личный состав 132-го ордн принимал и хранил демонтированное оборудование (агрегаты питания, топогеодезическую аппаратуру, средства связи и т.п.): уничтожал демонтированное оборудование (направляющие и контейнеры, гидродомкраты, опоры и т.п.), уничтожал техническую документацию.


Личный состав 897-го рдн выполнял основную часть Договора, демонтаж и ликвидацию ПУ, ТМ и ТЗМ. Согласно Договора было уничтожено:

- пусковые установки “Темп-С” – 135 единиц;

- транспортные машины – 62 единицы;

- пусковые установки “Ока” – 102 единицы;

- транспортно-заряжающие машины – 88 единиц.

Позже, весной 1991 года, на встрече с маршалом Сов.Союза Ахромеевым С.Ф., он был депутатом Верховного Совета СССР от г.Бельцы Молдавской ССР, я ему задал естественно вопрос по РК «Ока» — как, зачем, почему. Получил утвердительный, четкий ответ, так как он был председателем комиссии по договору о ликвидации. Комиссия работала всю ночь. В 6-ть утра договор был полностью согласован, он доложил об этом и с целью экономии денежных средств всю комиссию отправили самолетом домой.

Американцы, встретив Горбачева и Шеварнадзе в коридоре перед залом, поставили вопрос, что якобы РК «Ока» подпадает по дальности в договор. Поскольку, комиссия улетела, спросить не у кого, что делать? Американцы заявляют, что они уже подготовили новый договор и если вы отказываетесь, то мы выходим в зал и всему мировому сообществу заявляем, что СССР отказывается подписывать договор, т.е. против сокращения вооружений.



ФОТО из личного архива А. Дьякова.

Источник: stankovo.by

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 октября 1989 г. в Станьково ликвидирована последняя пусковая установка ОТР–23 (ОКА, SS–23) согласно советско–американскому договору о ликвидации...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Однажды в России» покажут в Минске!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика