Как уничтожали ракетный комплекс «ОКА»

27 октября 1989 г. в Станьково ликвидирована последняя пусковая установка ОТР–23 (ОКА, SS–23) согласно советско–американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Многим станьковцам эта тема близка, сегодня своими воспоминаниями делится непосредственный участник тех событий Александр Дьяков.



В результате подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США от 8 декабря 1987 года, на базе бригады (189 ракетная бригада в Станьково) была организована производственная площадь для демонтажа и ликвидации ПУ и ТМ РК “Темп-С”, ПУ и ТЗМ РК “ОКА” (боевых ракетчиков заставили ликвидировать РК своими руками).

С 1 июня 1988 года бригада приступила к ликвидации ПУ и ТМ “Темп-С” и ПУ и ТЗМ РК “Ока”.









В соответствии с Договором в пункт постоянной дислокации бригады (место ликвидации) были доставлены ПУ, ТМ и ТЗМ двух ракетных комплексов, а также специальные машины по проведению регламентных работ и пуску ракет (МРТО и МИП).

Личный состав 902-го рдн принимал поступающее вооружение, хранил и проводил подготовительные работы (раскрепление направляющих и контейнеров, слив масла из гидросистем) по демонтажу.

Личный состав 132-го ордн принимал и хранил демонтированное оборудование (агрегаты питания, топогеодезическую аппаратуру, средства связи и т.п.): уничтожал демонтированное оборудование (направляющие и контейнеры, гидродомкраты, опоры и т.п.), уничтожал техническую документацию.





Личный состав 897-го рдн выполнял основную часть Договора, демонтаж и ликвидацию ПУ, ТМ и ТЗМ. Согласно Договора было уничтожено:

- пусковые установки “Темп-С” – 135 единиц;

- транспортные машины – 62 единицы;

- пусковые установки “Ока” – 102 единицы;

- транспортно-заряжающие машины – 88 единиц.

Позже, весной 1991 года, на встрече с маршалом Сов.Союза Ахромеевым С.Ф., он был депутатом Верховного Совета СССР от г.Бельцы Молдавской ССР, я ему задал естественно вопрос по РК «Ока» — как, зачем, почему. Получил утвердительный, четкий ответ, так как он был председателем комиссии по договору о ликвидации. Комиссия работала всю ночь. В 6-ть утра договор был полностью согласован, он доложил об этом и с целью экономии денежных средств всю комиссию отправили самолетом домой.

Американцы, встретив Горбачева и Шеварнадзе в коридоре перед залом, поставили вопрос, что якобы РК «Ока» подпадает по дальности в договор. Поскольку, комиссия улетела, спросить не у кого, что делать? Американцы заявляют, что они уже подготовили новый договор и если вы отказываетесь, то мы выходим в зал и всему мировому сообществу заявляем, что СССР отказывается подписывать договор, т.е. против сокращения вооружений.









ФОТО из личного архива А. Дьякова.