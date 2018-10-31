ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОКИ в Дзержинском районе

01.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Острая кишечная инфекция (ОКИ) – это собирательное понятие. Сюда входят кишечные инфекции, вызванные вирусами (ротавирусная, энтровирусная, аденовирусная и норовирусная инфекции) и бактериями (брюшной тиф, сальмонеллёз, дизентерия, холера и др.).

Болеют острыми кишечными инфекциями люди любого возраста, но особенно высока заболеваемость детей от 1-го года до 7 лет.

Справочно: Заболеваемость ОКИ среди населения Дзержинского района за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла в 1,3 раза и составила 97,733 случая на 100 тысяч населения. В возрастной структуре основная масса заболевших приходится на детское население, доля которых составила 82,5%. Среди детей лидирует возрастная группа от 0 до 6 лет – 94,2%, из которых 65,4% приходится на так называемую группу неорганизованных детей. За 9 месяца 2018 года возрастная структура заболевших распределилась следующим образом: неорганизованные дети – 34 сл. (54%), организованные дети 15 случаев (24%), школьники – 3 случая (5%), взрослые – 11 сл. (17%). Этиологическая расшифровка ОКИ за 9 месяцев 2018 года: ОКИ вирусной этиологии 44 (32 ротовирусы, 12 энтеровирусы), ОКИ бактериальной этиологии 4 (2 – стафилакокк, 1 клебсиелла и 1 энтеробактер), ОКИ не установленной этиологии – 15.


В целях профилактики ОКИ необходимо придерживаться следующих правил:

- всегда тщательно мойте руки под проточной водой с мылом перед едой и после пользования туалетом, по возвращении с улицы, после разделки сырого мяса, птицы;

- овощи, фрукты, ягоды перед употреблением мойте под проточной водой и обдавайте кипятком;

- храните скоропортящиеся продукты в условиях холодильника и соблюдайте их сроки годности;

- храните сырые продукты и полуфабрикаты отдельно от готовых блюд, а для их разделки использовать отдельный инвентарь - доски, ножи;

- подвергайте тщательной термической обработке изделия из мяса, яиц, рыбы и морепродуктов;

- не покупайте продукты питания с рук в местах не предназначенных для торговли, а также продукты питания на которые отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность.


Если заражение всё же произошло, и в доме появился больной с расстройством кишечника, дополнительно следует соблюдать следующие правила:

- незамедлительно вызвать врача, а больного изолировать в отдельное помещение;

- ни в коем случае нельзя вести ребенка в детское учреждение;

- после ухода за больным тщательно мыть руки с мылом;

- обеззараживать посуду и другие предметы кипячением;

- употреблять только кипяченую воду.

Строго соблюдая несложные меры профилактики, вы оградите себя и окружающих от заболевания ОКИ.


 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Острая кишечная инфекция (ОКИ) – это собирательное понятие. Сюда входят кишечные инфекции, вызванные вирусами (ротавирусная, энтровирусная,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Однажды в России» покажут в Минске!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика