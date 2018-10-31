ОКИ в Дзержинском районе

Острая кишечная инфекция (ОКИ) – это собирательное понятие. Сюда входят кишечные инфекции, вызванные вирусами (ротавирусная, энтровирусная, аденовирусная и норовирусная инфекции) и бактериями (брюшной тиф, сальмонеллёз, дизентерия, холера и др.).

Болеют острыми кишечными инфекциями люди любого возраста, но особенно высока заболеваемость детей от 1-го года до 7 лет.

Справочно: Заболеваемость ОКИ среди населения Дзержинского района за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла в 1,3 раза и составила 97,733 случая на 100 тысяч населения. В возрастной структуре основная масса заболевших приходится на детское население, доля которых составила 82,5%. Среди детей лидирует возрастная группа от 0 до 6 лет – 94,2%, из которых 65,4% приходится на так называемую группу неорганизованных детей. За 9 месяца 2018 года возрастная структура заболевших распределилась следующим образом: неорганизованные дети – 34 сл. (54%), организованные дети 15 случаев (24%), школьники – 3 случая (5%), взрослые – 11 сл. (17%). Этиологическая расшифровка ОКИ за 9 месяцев 2018 года: ОКИ вирусной этиологии 44 (32 ротовирусы, 12 энтеровирусы), ОКИ бактериальной этиологии 4 (2 – стафилакокк, 1 клебсиелла и 1 энтеробактер), ОКИ не установленной этиологии – 15.





В целях профилактики ОКИ необходимо придерживаться следующих правил:

- всегда тщательно мойте руки под проточной водой с мылом перед едой и после пользования туалетом, по возвращении с улицы, после разделки сырого мяса, птицы;

- овощи, фрукты, ягоды перед употреблением мойте под проточной водой и обдавайте кипятком;

- храните скоропортящиеся продукты в условиях холодильника и соблюдайте их сроки годности;

- храните сырые продукты и полуфабрикаты отдельно от готовых блюд, а для их разделки использовать отдельный инвентарь - доски, ножи;

- подвергайте тщательной термической обработке изделия из мяса, яиц, рыбы и морепродуктов;

- не покупайте продукты питания с рук в местах не предназначенных для торговли, а также продукты питания на которые отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность.





Если заражение всё же произошло, и в доме появился больной с расстройством кишечника, дополнительно следует соблюдать следующие правила:

- незамедлительно вызвать врача, а больного изолировать в отдельное помещение;



- ни в коем случае нельзя вести ребенка в детское учреждение;

- после ухода за больным тщательно мыть руки с мылом;

- обеззараживать посуду и другие предметы кипячением;

- употреблять только кипяченую воду.

Строго соблюдая несложные меры профилактики, вы оградите себя и окружающих от заболевания ОКИ.



